¿Embarazada? Padre de Alejandra Baigorria la expone con video en redes: "A ver la barriguita"

Hace un mes, Alejandra Baigorria se casó en una espectacular boda con Said Palao y desde que llegaron de su luna de miel se especula sobre un posible embarazo. Ahora, su padre Sergio ha avivado más los rumores con un reciente video donde habla de la 'barriguita' de la empresaria.

¿Padre de Alejandra la delata?

Sergio Baigorria es el padre de la empresaria Alejandra que hace un mes se casó con el chico reality Said Palao. El señor es alcalde del distrito de Chaclacayo y se ha convertido en un influencer compartiendo detalles de la boda de su hija, ahora sorprende con un nuevo video.

El papá de la 'Reina de Gamarra' visitó a su hija en su nueva peluquería, tras los rumores de un posible embarazo aprovechó la oportunidad de preguntarle a su hija. Ante ello, le consultó si ya tiene 'barriguita' y la empresaria le siguió el juego bromeando que sería abuelo.

"¿Quién me vino a visitar? Al fin como todo el día paras en Chaclacayo, ya no vienes y yo tampoco voy", dice Alejandra y su padre responde: "A ver la barriguita o no hay barriguita, u la la". Finalmente, la empresaria agrega: "Ya vas a ser abuelo".

Video del padre de Alejandra Baigorria. Fuente: Todo se filtra pic.twitter.com/wpbPzKEiIQ — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 27, 2025

Según el programa de 'Todo se filtra' y el conductor Kurt Villavicencio, la empresaria ya tendría una pequeña barriguita en un video que subió en sus redes anunciando sobre su peluquería. Para 'Metiche', Alejandra Baigorria y Said Palao habrían ya regresado de su luna de miel con un tercer integrante para su familia.

¿Qué dijo Said Palao?

En el programa 'Más Espectáculos', Said Palao explicó que desconoce el origen de estos rumores y negó que haya un bebé en camino. El ex chico reality recalcó que su pareja no han presentado ninguna señal que indique un embarazo.

"Si bien nos hemos ido el lunes de miel, no hemos tenido indicios ni molestias ni por ahí un vómito o algo, no, estamos igual, pero no tenemos indicios de que seamos tres o vayamos a ser tres", afirmó en la entrevista negando así los rumores de un posible embarazo.

Según reveló el chico reality, Said Palao niega que haya indicios de un embarazo para Alejandra Baigorria. De igual forma, el padre de la empresaria dejó entrever que su hija sí podría estar en la dulce espera. Hasta el momento, la 'Reina de Gamarra' no ha afirmado ni negado este rumor y bromea con ello en redes.