¡Se encendió todo!

La madre de la hija de Paul Michael arremete contra Pamela López: "Doble moral"

La expareja y madre de la hija de Paul Michael, Sofía Delgado, reveló que el cantante es un padre ausente y arremetió contra Pamela López llamándola 'doble moral'.

20/08/2025

Pamela López reveló que acaba tener una primera conciliación con el padre de sus hijos, Christian Cueva, tras pasar varios meses en líos legales. Ahora, la madre de la hija de Paul Michael decidió contar sobre las faltas que estaría cometiendo como padre y no dudó en arremeter contra su actual pareja. 

Ex de Paul arremete contra Pamela López

En una entrevista con 'Todo se filtra', compartieron el supuesto mensaje que Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, habría enviado a Pamela López. Donde menciona que no es borracha, ni mala madre y que nunca se sentaría a llorar en televisión a nacional pidiendo la manutención, así le quieran pagar.

Ante esto, los reporteros le consultaron su era directamente para la actual pareja del padre de su hija y esto dijo: "Bueno pues, si le cae a ella, pues no lo sé ¿Qué te puedo decir?". 

Aunque, después señala que aparentemente Paul Michael estaría repitiendo la historia de Christian Cueva, desatendiéndose de su hija y no pasando una pensión justa de acuerdo a sus gastos acorde va creciendo. 

"Pamela tiene un problema legal con el padre de sus hijos ¿No crees que se estaría repitiendo la historia?", le preguntan y ella responde: "Si, pero eso ya habla mucho de ella y su doble moral ¿no? porque uno como pareja debería incentivar a que sean buenos padres, imagínate si no es buen padre con su propia hija, menos va ser una buena pareja, ni un buen padrastro". 

¿Paul Michael es un padre ausente?

Luego, la joven Sofía Delgado desenmascara al cantante de salsa y menciona que nunca estuvo como un padre presente para su menor hija. Mucho menos le habría leído un cuento a su propia hija, como le viene contando a la hija de Pamela López en redes sociales. 

"¿Cuándo estaba con tu pequeña, le contaba cuentos?", le consultaron, y Sofía responde: "No, él siempre ha sido un papá ausente en todos los sentidos (con los pequeños de Pamela se muestra muy atento, muy amigos de ellos) ¿Qué te puedo decir? Él está donde está la plata".

Finalmente, la madre de la hija de Paul Michael afirma que el cantante no quiere actualizar la conciliación y no estaría pagando lo que su pequeña gasta. Además, no dudó en arremeter contra Pamela López por estar saliendo con alguien, quien tampoco cumpliría como un buen padre comparándolo con Christian Cueva

