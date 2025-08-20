Abogada de Christian Cueva a Pamela López tras no rectificarse: "Tomaremos acciones"

La disputa entre Pamela López y Christian Cueva volvió a acaparar la atención mediática luego de que la aún esposa del futbolista se negara a rectificarse tras recibir una carta notarial. López aseguró que 'Aladino' habría intentado comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un intermediario. Ante esta situación, la abogada de Cueva, respondió públicamente.

Abogada de Cueva responde a Pamela López

En diálogo con el programa "Todo se Filtra", Medaly Barrientos, representante legal de Christian Cueva, comentó las recientes declaraciones de Pamela López, quien puso en duda la veracidad de la firma en la carta notarial, argumentando que su esposo se encontraba fuera del país. La abogada aclaró que viajó para gestionar el patrocinio del cliente y que la trujillana debió revisar también su récord migratorio.

"Me sorprende un poco, pero entiendo que la señora no es abogada. Para que el estudio tome el patrocinio de un cliente, tiene que haber una conversación y un contrato de por medio, y es por eso que viajé a Guayaquil el 28 de junio. Así como se ha tomado el tiempo de buscar el récord migratorio del señor Christian Cueva, también debió haber buscado el mío", explicó Barrientos.

Respecto a la negativa de Pamela de rectificarse, la abogada enfatizó que tomarán las medidas legales correspondientes para evitar este tipo de situaciones.

"Nosotros no hemos recibido ninguna carta, solo la que ha salido en el programa de hoy donde se le ha pedido la rectificación. Obviamente no se dio y como defensa vamos a proceder con las acciones. La idea era evitar este tipo de situaciones y lo que queda es continuar con la defensa legal e interponer la querella correspondiente", indicó.

Asimismo, la abogada confirmó que Pamela López ya estaría recibiendo la pensión de sus hijos según lo determinado por el juzgado, y que también se ha llegado a un acuerdo sobre el régimen de visitas de los menores.

"Ella está recibiendo la pensión anticipada que ha designado el juzgado y es lo que estamos siguiendo según la orden judicial. Efectivamente hemos llegado a un acuerdo en ese sentido, pero no podemos brindar detalles", finalizó.

La trujillana aclara sus motivos

Durante la entrevista en el programa 'Ponte en la Cola', Pamela fue consultada sobre las razones detrás de su decisión de no rectificarse. Sin entrar en mayores detalles, reiteró su desconfianza sobre la firma del futbolista y recordó que él no tuvo reparos en exponer públicamente su dirección, poniendo en riesgo la seguridad de ella y de sus tres hijos menores.

"La carta está bastante clara. Tengo dudas en la firma del padre de mis hijos, empezando por ahí, creo que se desenlaza todo lo demás. La carta, tal como él lo expuso en sus redes sociales, tampoco tuvo ningún reparo en mostrar mi dirección, donde vivo con mis tres menores hijos sin seguridad y fue víctima de extorsión. Es muy parecida (la firma), pero no quiero hablar más, la carta ha sido respondida, hasta que se solucione esto", afirmó.

En conclusión, la situación evidencia que el conflicto entre Pamela López y Christian Cueva continúa, con la trujillana manteniendo su posición y la defensa del futbolista preparando acciones legales para resguardar los intereses de su cliente y evitar nuevas polémicas.