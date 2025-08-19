Youna arremete contra Samahara Lobatón tras su comunicado acusándolo: "Siempre cumplo con mi hija"

La disputa entre Samahara Lobatón y Youna continúa escalando. La hija de Melissa Klug anunció medidas legales para recuperar a su pequeña luego de que el barbero compartiera fuertes conversaciones donde Samahara que expuesta tras el viaje a Estados Unidos, de la menor. La polémica generó una rápida respuesta de Youna, quien negó las acusaciones.

Youna desmiente las acusaciones de Samahara

En respuesta al comunicado de Samahara, Youna utilizó sus redes sociales para negar las afirmaciones de la influencer. El barbero aseguró que cumple puntualmente con todos los pagos relacionados a su hija, incluyendo la pensión, y desafió a que se presenten pruebas en contrario.

"¿Es en serio? Nadie le debe nada y siempre cumplo todo los meses con mi hija. La invito a poner pruebas; nadie tiene miedo a abogados cuando hablan con la verdad. ¿Quién le cree?", señaló Youna en su publicación.

Además, compartió capturas de pantalla de conversaciones donde Samahara aparentemente reclama la devolución de su hija. Youna aclaró que ha pagado todos los cambios de fechas y boletos, y que tiene derecho a pasar tiempo con su hija:

"Me ha hecho gastar más de 4 mil dólares en boletos de avión debido a que me cambia de fechas todos los días conforme al retorno de Xianna. Por estar más tiempo con mi hija, he pagado. ¿Que me dé por bien servido? Es mi derecho. No normalices que es solo tu hija", escribió.

El barbero también mencionó que cubrió los pasajes de la tía de la menor, quien ha sido testigo de que la niña está bien cuidada:

"Lo que está hablando Samahara es completamente mentira. Todos los pasajes de su tía los he pagado yo con mi dinero y estoy con ella ahora mismo. Es testigo de que mi hija está muy bien cuidada. No la están salvando de nada; le están cumpliendo el capricho de quitarle la felicidad a mi hija y llevarla a Perú", indicó.

Acuerdos económicos y desacuerdos

La disputa también toca el aspecto económico. Samahara explicó al periodista Samuel Suárez de Instarándula que acordaron una pensión de 500 dólares mensuales para su hija, la cual, según ella, Youna incumpliría. El barbero respondió categóricamente que nunca amenazó ni chantajeó a la madre de su hija, y que únicamente buscó que la menor permaneciera unos días adicionales en su cuidado:

"Quería quedarme más tiempo con mi hija, pero solo unos días porque nadie le dijo que no volvería a su casa. Opté por conversar con la madre y pedir que mi bebé se quede una semana más para extender su pasaje", explicó.

Asimismo, Youna compartió otra conversación donde Samahara habría puesto condiciones para que la niña permaneciera con él más tiempo:

"¿Quién es la persona que amenaza? Me puso de condición que no me defienda y acepte sus mentiras para quedarme con mi hija", señaló.

La tensión entre Samahara Lobatón y Youna continúa escalando, combinando disputas por la custodia de la menor y desacuerdos sobre los acuerdos económicos. Ambos defienden su versión públicamente y mantienen su postura firme sobre el bienestar de su hija, dejando entrever que esta batalla legal y mediática podría prolongarse aún más.