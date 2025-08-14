¡Otra víctima! Extorsionan a cantante Coti Loyola y dejan explosivo en inmueble que alquiló su hermano

Momentos de terror vivió la familia del dueño del inmueble que el hermano del cantante Coti Loyola alquilaba. Y es que delincuentes dejaron un explosivo en la puerta de la vivienda. El hecho ocurrió en Comas y sería parte de un intento de extorsión contra el artista.

Explosión en plena noche causa pánico en el barrio

El atentado contra la vivienda en la que vivía el hermano de Coti Loyola ocurrió alrededor de las 10 de la noche en la urbanización Los Viñedos, según informó "América Noticias". Vecinos relataron que el estruendo se escuchó hasta varias calles de distancia.

"Nos encontramos en la urbanización Los Viñedos, donde delincuentes dejaron el día de ayer un explosivo en la puerta de esta casa", informó un reportero de "América Noticias".

El dueño del inmueble, quien alquilaba el tercer piso al hermano de Coti Loyola, aseguró que ya no vivían allí desde hacía varios días.

"Esto es una confusión porque ellos ya no viven acá, ya no residen acá", comentó, visiblemente preocupado.

14.08.25 | Extorsionan a cantante Coti Loyola y dejan explosivo en inmueble que alquiló su hermano. Fuente: América Noticias pic.twitter.com/xAZcMr199F — @ghelanma (@ghelanma) August 14, 2025

El propietario explicó que la noticia lo sorprendió mientras trabajaba como taxista y quienes se encontraban en la casa eran sus sobrinos.

"Me llama mi sobrino asustado porque escuchó el estruendo. Mi sobrina se ha atacado de nervios y hemos tenido que retirarnos de la casa", mencionó.

El reportero del canal detalló que, según la investigación preliminar, los delincuentes buscaban intimidar al hermano del cantante. La familia del dueño está muy afectada, ya que en el momento del ataque había menores de edad dentro de la casa.

"Dijeron que se pongan a derecho, que se pongan en comunicación con los injertos del cono norte", contó el afectado, señalando que el mensaje fue directo y amenazante. La vivienda pertenece a sus padres, quienes por seguridad han sido reubicados.

Manager confirma extorsión, pero familia dudaría en denunciar

El manager de Coti Loyola confirmó que se trata de una extorsión, aunque aún no se ha tomado la decisión de formalizar la denuncia.

"Hemos conversado con el manager de Coti Loyola, sin instantes nada más. Nos ha confirmado la extorsión, nos ha indicado que están viendo cómo gestionan esto... Están tratando de conversar entre toda la familia cómo sacan esto adelante. No saben si comunicarse con los delincuentes o interponer la denuncia", señaló el periodista de "América Noticias" tras hablar con él.

Mientras tanto, los vecinos de la urbanización piden mayor presencia policial, ya que temen que la violencia se repita.

Este caso refleja el peligro que viven muchos artistas y sus familias ante la creciente ola de extorsiones. Aunque en la vivienda ya no vivía el hermano del cantante Coti Loyola, el ataque dejó una clara advertencia. Ahora, todos esperan que las autoridades actúen rápido para evitar una tragedia y dar con los responsables que sembraron el terror en Comas.