RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Por fin!

Pamela López llegó a un acuerdo con Christian Cueva para que vea a sus hijos: "Llegamos a una conciliación"

Después de mucho tiempo, Christian Cueva podrá ver a sus hijos tras llegar a una conciliación con Pamela López para que pueda visitarlos.

Pamela López llegó a un acuerdo con Christian Cueva para que vea a sus hijos
Pamela López llegó a un acuerdo con Christian Cueva para que vea a sus hijos (Composición Karibeña)
20/08/2025

Desde hace meses, Christian Cueva y Pamela López vienen pasando varios temas legales desde su separación. Uno de ellos, es el régimen de visitas para que el futbolista pueda ver a sus hijos y por fin, han llegado a una conciliación. 

¡Pamela López y Christian Cueva han conciliado!

La influencer Pamela López se ha presentado en el programa de 'Ponte en la Cola' para contar y responder a todos sus detractores. Es así como al ser consultada sobre Christian Cueva, revelaron que finalmente han llegado a una primera conciliación para que el futbolista pueda ver a sus hijos con un régimen de visitas. 

"Pamela López y Christian Cueva en la noche de ayer, han conciliado aunque usted no lo crea y nosotros tampoco", expresó primero Ricardo Rondón. Después, la influencer añade: "La conciliación se ha dado gracias a Dios en ámbito privado, pero es la conciliación por el régimen de visitas, aclarando por favor".

Aunque el conductor de televisión quiso conocer las fechas y el tiempo en que el 'Aladino' podría ver a sus menores hijos, la novia de Paul Michael expresó que no puede dar a conocer esa información. 

"Todas las partes lo sabemos, no podemos decir nada (sobre el tiempo en que Cueva vería a sus hijos). Se va a manejar en el ámbito privado, lo único que te puedo decir es que llegamos a un acuerdo", comentó. 

Pamela López confirma que su mánager sí conversó con Renzo Spraggon: "Es verdad"
Lee también

Pamela López confirma que su mánager sí conversó con Renzo Spraggon: "Es verdad"

Así mismo, dejó en claro que solo han llegado a la primera conciliación sobre el régimen de visitas, pero no en los demás procesos legales que tienen ambos. Aún faltaría la conciliación por el tema de alimentos, el divorcio y más.

¿Qué dijo sobre los 12 mil soles?

En otro momento, Pamela López dejó en claro que el primer pago de 12 mil soles que ha recibido por sus hijos, no le sería suficiente debido a que 8 mil soles se iría para el pago del colegio y solo quedaría 4 mil soles para el resto de los gastos. 

Laura Bozzo celebró sus 74 años con anuncio de un documental sobre su vida: "Mi mejor regalo"
Lee también

Laura Bozzo celebró sus 74 años con anuncio de un documental sobre su vida: "Mi mejor regalo"

"Nosotros hicimos un cuadro de gastos, del cuál conoce el padre de mis hijos. No pretendo que sigan el mismo estándar de vida porque eso será imposible, la carrera de futbolista ya está en descenso. Sé que sus posibilidades son distintas al ciudadano de a pie", expresó.

De esta manera, Pamela López comenta que vienen dando los primeros pasos de conciliación con el padre de sus hijos, Christian Cueva. El primer paso que dieron fue tener un régimen de visitas para que el futbolista pueda ver a sus pequeños. 

Temas relacionados christian cueva conciliación hijos Pamela Lopez Regimen de visitas

Siga leyendo

Lo Más leído

Abogada de Christian Cueva responde a Pamela López: "Nos sorprende su reacción tan agresiva"

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

Así respondió Paul Michael tras su salida de Orquesta Candela: "El que se desespera pierde"

Colegio desmiente a Angie Jibaja y Jean Paul exige que autoridades actúen para la paz de sus hijos

últimas noticias
Karibeña