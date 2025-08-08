Edison Flores reflexiona tras su divorcio con Ana Siucho y Magaly se burla: "Se lo tenía guardado"

Edison 'Oreja' Flores terminó su matrimonio con Ana Siucho hace algunas semanas y, ahora que se encuentra visitando a sus hijos en Perú, ha compartido un curioso mensaje que llamó la atención de Magaly Medina. La conductora aseguró que el futbolista estaría reflexionando tras la ruptura y habría dejado entrever que su relación era una especie de prisión.

Oreja Flores se pone reflexivo en redes

El futbolista de Universitario de Deportes compartió un mensaje que encontró en Internet, a través de sus historias de Instagram. En él, hace un profundo análisis sobre lo que se considera ser exitoso en la vida y la tranquilidad que tendría actualmente tras divorciarse de Ana Siucho.

"Y un día te das cuenta que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente", escribió en un inicio.

También medita sobre la calma y la libertad, dando a entender que en algún momento de su vida se sintió muy presionado. Actualmente, eligió su bienestar por sobre todas las cosas, lo cual lo hace sentir plenamente feliz y confiado.

"Que era quedarte en silencio y sentirte bien con eso. Abrazar más, soltar más. Tener menos cosas, pero más calma. Sentirte libre, aunque no tengas todas las respuestas. Que el lujo más grande era poder elegirte cada día. Y que nada se compara con la tranquilidad de estar en paz contigo", agregó.

Magaly se burla de la reflexión de Edison Flores

La conductora de 'Magaly TV, la firme' reveló que Ana volvió al Perú el pasado 23 de julio con la finalidad de que sus hijos pasen tiempo con su padre. También se preguntó por qué el futbolista no viaja a Estados Unidos y es ella quien siempre tiene que traer a los niños al Perú.

Enseguida, leyó el mensaje de Flores e ironizó sobre el hecho de que se haya puesto a reflexionar sobre la prioridad en uno mismo después de haberse divorciado con dos hijos de por medio. Además, dejó entrever que no habría estado feliz del todo en su matrimonio.

" Su proclamación de libertad llega un poco a destiempo , después de varios años de matrimonio y dos hijos. A veces hay que pensar ese tipo de situaciones mucho antes. Eso de respirar hondo es como si hubiera estado viviendo en una cárcel y no pudiera hacer nada", dijo a modo de burla.

Finalmente, aseguró que muchos hombres buscan la paz en la persona que tienen al lado, sin darse cuenta de que son ellos mismos quienes no inspiran ese sentimiento. "Una mujer te da paz cuando tú le das seguridad", concluyó.

La reflexión de Edison Flores generó polémica, pues para algunos evidenció que no era plenamente feliz en su matrimonio. Magaly Medina aprovechó para ironizar sobre su "libertad" recién hallada, recordándole que las decisiones importantes deben tomarse antes y no después.