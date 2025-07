Korina Rivadeneira tras condena a bailarín que se sobrepasó: "No me trajo paz, pero se hizo justicia"

¡Se pronunció fuerte y claro! La actriz Korina Rivadeneira rompió su silencio tras conocerse la sentencia contra el bailarín húngaro Attila Vajda Zoltan, quien fue hallado culpable de tocamientos indebidos durante una función del show 'Dioses del Circo Virtuoso'.

No se quedó callada. Luego de que el Poder Judicial sentenciara al bailarín húngaro Attila Vajda Zoltan por tocarla indebidamente durante un show, Korina Rivadeneira rompió su silencio y compartió un emotivo mensaje. La actriz confesó que, aunque se hizo justicia, no siente paz, pero espera que su caso ayude a muchas otras mujeres.

El Poder Judicial condenó a Vajda Zoltan a 2 años y 6 meses de prisión suspendida, además del pago de una reparación civil. Sin embargo, para Korina, esta decisión no fue suficiente para sanar todo lo que vivió.

Durante el proceso, la artista recibió miles de mensajes de mujeres que pasaron por lo mismo y no pudieron denunciar por miedo o falta de apoyo.

"Esos mensajes me marcaron. Me di cuenta de que hay tantas heridas abiertas, tanto silencio guardado, tanto dolor sin nombre" , contó.

Aunque el juez ordenó una compensación económica, Korina anunció que no se quedará con ese dinero. Decidió donarlo a una institución que apoye a mujeres víctimas de violencia.

"Ese dinero no me hace sentir mejor, no borra lo vivido, no repara lo que me pasó. Pero puede servir para algo", dijo. "Junto a mi familia, hemos decidido donarlo a una institución que apoye a mujeres víctimas de violencia", agregó con firmeza.