Precio del DÓLAR HOY, jueves 14 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú volvió a mostrar estabilidad este jueves 14 de agosto, confirmando la tendencia que se ha venido registrando en las últimas jornadas de agosto y finales de julio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy es de S/ 3.533 para la compra y S/ 3.537 para la venta.

Tendencia sin sobresaltos en el mercado cambiario. En las últimas semanas, el valor de la divisa estadounidense ha mostrado ligeras variaciones, moviéndose en un rango muy acotado. Los precios han pasado de promedios cercanos a S/ 3.54 a cifras apenas menores, sin caídas abruptas.

Este comportamiento refleja un mercado cambiario que se mantiene estable, a pesar de los movimientos externos. Ni los anuncios internacionales ni la coyuntura política local han generado cambios significativos en el precio del dólar.

Precio del dólar del 1 al 14 de agosto. (SUNAT)

De fines de julio a hoy: una leve baja controlada. Si bien a finales de julio la cotización estaba en S/ 3.54 para la compra y S/ 3.55 para la venta, la primera quincena de agosto ha mostrado un suave descenso. La divisa ha registrado pequeñas oscilaciones, con valores que se han mantenido por debajo de S/ 3.54 en la mayoría de jornadas recientes.

Factores que sostienen la estabilidad. Especialistas explican que esta calma responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares, así como a la intervención constante del Banco Central de Reserva (BCR) para evitar movimientos bruscos.

Además, la ausencia de noticias económicas que generen incertidumbre, junto al flujo constante de divisas por exportaciones, han contribuido a que el mercado cambiario se mantenga sin sobresaltos.

Impacto en consumidores y empresas. Para los importadores y personas con deudas en dólares, esta estabilidad representa una ventaja, ya que permite planificar pagos sin riesgo de incrementos repentinos. Del mismo modo, quienes venden dólares encuentran un mercado sin volatilidad que les brinde seguridad en las transacciones.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 14 de agosto de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está tranquila, siempre es mejor estar informado para evitar pérdidas y aprovechar mejor tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio y asegurarte de tener datos correctos:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú cerró este jueves 14 de agosto con valores estables de S/ 3.533 (compra) y S/ 3.537 (venta), manteniendo la calma cambiaria observada en las últimas semanas. El panorama seguirá sin grandes cambios mientras no surjan factores externos que alteren la cotización.