Precio del DÓLAR HOY, martes 12 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú continúa sin cambios relevantes en su cotización, confirmando la tendencia de calma que se viene observando en el mercado cambiario. Esta estabilidad ha favorecido a quienes realizan operaciones frecuentes en esta moneda.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este martes 12 de agosto el precio de compra es de S/ 3.527, mientras que el de venta se mantiene en S/ 3.535. Con esto, la divisa acumula cuatro días consecutivos con el mismo valor.

En las últimas semanas, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento predecible, con variaciones mínimas que no superan algunos céntimos. Esta estabilidad responde a un contexto externo e interno sin grandes sobresaltos económicos que puedan alterar de forma significativa el valor del dólar.

Precio del dólar del 1 al 12 de agosto. (SUNAT)

Analistas señalan que esta situación es positiva tanto para importadores como para exportadores, ya que les permite planificar con mayor certeza sus transacciones. También beneficia a quienes ahorran o invierten en esta divisa, al evitar movimientos bruscos que puedan generar pérdidas inesperadas.

El escenario internacional sigue siendo un factor clave. Las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y la estabilidad económica en gran parte de Latinoamérica han contribuido a que el dólar se mantenga sin sobresaltos frente al sol peruano.

En el mercado paralelo, casas de cambio y plataformas digitales, los precios pueden variar levemente, dependiendo de la oferta y demanda del momento. Sin embargo, la referencia oficial de la SUNAT continúa siendo la guía más confiable para operaciones formales.

Los especialistas recomiendan que, pese a la calma, se siga monitoreando el tipo de cambio antes de concretar cualquier transacción. Incluso pequeñas diferencias en la cotización pueden representar ahorros o gastos adicionales en operaciones frecuentes.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 12 de agosto de 2025 vas a comprar o vender dólares, primero revisa bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar bien informado para no perder dinero y sacarle más provecho a tu plata.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio del día.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este martes 12 de agosto, con un valor oficial de S/ 3.527 para la compra y S/ 3.535 para la venta, según la SUNAT. Esta continuidad en los precios refleja un mercado cambiario controlado y beneficioso para diversas actividades económicas.