Precio del DÓLAR HOY, sábado 10 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando tranquilidad este sábado 10 de enero de 2026. El dólar mantiene un comportamiento estable en los primeros días de enero, una tendencia que se arrastra desde finales de diciembre y que ha marcado un inicio de año sin sobresaltos para ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 10 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.358 soles para la compra y 3.365 soles para la venta, manteniéndose en niveles similares a los registrados en días anteriores.

En los últimos días de diciembre y el inicio de enero, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, moviéndose apenas algunos centavos, sin marcar una tendencia clara al alza ni a la baja. Es así como la moneda estadounidense se mantiene estable.

Durante el cierre del año pasado, el dólar se mantuvo prácticamente estable en jornadas consecutivas. Incluso en fechas festivas y feriados, el precio no presentó cambios bruscos, reforzando la sensación de calma en el mercado.

Tipo de cambio de dólar

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos significativos que impacten directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a que el sol se mantenga firme frente a la divisa estadounidense.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad cambiaria reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 10 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es verificar antes el tipo de cambio. Ojo que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mejor provecho a tu plata.

Además, se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. No solo la SUNAT publica estos datos, también existen otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cierra este sábado 10 de enero con una tendencia estable. La moneda estadounidense consolida una semana marcada por la calma y la previsibilidad en el mercado cambiario.