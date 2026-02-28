Flavia López niega celos por Patricio y responde a Rosángela Espinoza tras llamarla "insegura": "Se crea su novela"

En los últimos días, la tensión entre Flavia López y Rosángela Espinoza se intensificó en el reality 'Esto Es Guerra'. El cruce empezó luego de que Espinoza calificara de "insegura" a su compañera, insinuando que estaría incómoda por su cercanía con Patricio Parodi, con quien se le vincula sentimentalmente. Frente a estas declaraciones, la modelo decidió responder sin rodeos y aclarar su postura públicamente.

Flavia López rechaza ser "insegura" y descarta celos

Tras varios intercambios en el programa, Flavia López negó tajantemente que sienta celos o inseguridad por la presencia de Rosángela junto al capitán de los "guerreros". En conversación con el programa "Más Espectáculos", dejó clara su posición y defendió su seguridad personal.

"Yo soy una mujer muy segura de mí misma, de lo que valgo. Entonces no voy a estar poniéndome celosa, ¿de qué para empezar? Y luego insegura de ella, para nada, o sea, eso sí descartado por completo", afirmó.

La modelo también minimizó los comentarios de su compañera y aseguró que todo forma parte de una historia creada en su imaginación.

"Ella ya voló, no te digo, crea su novelita en su cabeza. Ella está por las nubes pensando que las chicas que han podido estar con Patricio le tienen celos a ella, pero nada que ver", sostuvo.

Con estas declaraciones, Flavia dejó claro que no se siente aludida ni afectada por los rumores que circulan dentro del reality. Además, insistió en que no tiene ningún motivo para mostrarse incómoda por la cercanía entre Rosángela y Parodi.

Flavia López tilda de 'migajera' a Rosángela

Durante el último programa 'Esto es Guerra', Flavia López respondió por qué tilda de 'migajera' a Rosángela Espinoza. Es así como la modelo afirmó que se debe a los rumores que viene escuchando en los camerinos del reality, donde señalan que habría estado atrás de Patricio Parodi.

"Si yo te dije migajera es porque, bueno, aquí en los camerinos hablan y todo el mundo sabe que has estado detrás de Patricio. Acá los chicos hablan, todo se escucha, todo se sabe y bueno, no es un secreto que Rosangela ha estado detrás de Patricio y que nunca le ha dado bola", expresó.

En otro momento, la exreina de belleza sigue señalando que Rosángela habría creado una novela en su cabeza con el 'Pato' Parodi esperando que estuviera con ella y que no sería la primera vez que lo intenta.

"Ella crea su novela en su cabecita que se casaron, se divorciaron, ella vive su novela solita y es la segunda vez porque antes tuvieron algo, es lo que se dice", agregó en el programa en vivo de 'Esto es Guerra'.

El enfrentamiento entre Flavia López y Rosángela Espinoza mantiene en vilo a los seguidores de "Esto es Guerra". Mientras una niega sentirse insegura y acusa a su compañera de inventar historias, la otra insiste en que existe incomodidad por la cercanía con Patricio Parodi.