Flavia López llama 'migajera' a Rosángela Espinoza: "Ha estado detrás de Patricio y nunca le dio bola"

En un podcast, Flavia López señaló a Rosángela Espinoza como 'migajera' y fue cuestionada por aquel apodo en el programa reality. Es así como tras ser confrontada, reveló por qué la tildó de aquella manera.

Flavia López tilda de 'migajera' a Rosángela

Durante el último programa 'Esto es Guerra', Flavia López respondió por qué tilda de 'migajera' a Rosángela Espinoza. Es así como la modelo afirmó que se debe a los rumores que viene escuchando en los camerinos del reality, donde señalan que habría estado atrás de Patricio Parodi.

"Si yo te dije migajera es porque, bueno, aquí en los camerinos hablan y todo el mundo sabe que has estado detrás de Patricio. Acá los chicos hablan, todo se escucha, todo se sabe y bueno, no es un secreto que Rosangela ha estado detrás de Patricio y que nunca le ha dado bola", expresó.

En otro momento, la exreina de belleza sigue señalando que Rosángela habría creado una novela en su cabeza con el 'Pato' Parodi esperando que estuviera con ella y que no sería la primera vez que lo intenta.

"Ella crea su novela en su cabecita que se casaron, se divorciaron, ella vive su novela solita y es la segunda vez porque antes tuvieron algo, es lo que se dice", agregó en el programa en vivo de 'Esto es Guerra'.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

En el programa 'EEG' decidió ignorar lo que decía Flavia López, afirmando que no la escuchará en inglés. Aunque también declaró que debería primero que se gane bien su puesto en el programa reality y que estaría siendo mal asesorada por ciertas personas debido a su actitud con ella.

"Tal vez, es una niña que se está dejando guiar por ciertas personas que, para mí, no sé si le sumarán para su carrera. No sé cuál es su intención de decir esas cosas hacía mí si no me conoce ni me la he topado. Primero que gane bien su puesto aquí (en EEG), que compita bien, que escale, porque conmigo no, le falta", expresó.

De esta manera, Rosángela Espinoza se encuentra nuevamente atacada por Flavia López, quien no ha dudado en señalarla como 'migajera'. Según la modelo, en los camerinos la tildan de aquella forma por haber estado atrás del chico reality Patricio Parodi durante mucho tiempo y no sería la primera vez, según parece para poder llamar su atención de una forma romántica.