Magaly ningunea a Flavia López en llamada en vivo con Daniela Darcourt: "No hablo con intrascendentes"

Durante una transmisión en vivo del programa de streaming "Sin más que decir", Daniela Darcourt sorprendió al llamar por teléfono a Magaly Medina. Lo que parecía una conversación casual terminó generando polémica cuando salió el nombre de Flavia López y la respuesta de la conductora dejó a todos impactados en el set.

La situación se volvió viral en redes sociales, ya que la llamada ocurrió en vivo y los comentarios de Magaly fueron directos y sin filtros. Los presentes en el programa reaccionaron con asombro ante lo que se dijo en plena transmisión.

Magaly Medina multiplica por cero a Flavia López en llamada en vivo

Todo empezó cuando los conductores de "Sin más que decir" le preguntaron a Daniela Darcourt sobre su fin de semana, especialmente porque había sido vista junto a Magaly Medina. En ese contexto, el equipo del programa la retó a llamar a la 'Urraca' para comentar lo ocurrido y aclarar algunos temas que venían sonando en la farándula.

Así, la cantante aceptó el reto y se comunicó en vivo con la conductora de espectáculos. Magaly respondió que estaba ocupada trabajando, pero siguió conversando con normalidad.

"Hola amiga querida cómo estas", dijo Daniela al iniciar la llamada, mientras Magaly contestó: "Trabajando en reu". "Lo que pasa es que estamos en vivo y aquí me han retado a ver si me contestabas porque han pasado nuestras imágenes del fin de semana", afirmó Daniela. "Ay, que la pasamos regio", expresó Magaly.

La conversación cambió de tono cuando Daniela mencionó que en el set se encontraba Flavia López y que su nombre venía siendo comentado en el mundo del espectáculo. Fue entonces cuando la salsera le consultó directamente a Magaly qué pensaba de la influencer. Sin dudar, la conductora lanzó una frase que dejó en shock a todos los presentes.

"Y aquí lo que pasa es que la señorita Flavia siempre nos da contenido. Para ti, para mí", soltó Daniela. "Ay, no, no, yo no hablo con intrascendentes, mi amor", comentó Magaly.

La reacción en el set fue inmediata, con gritos y caras de sorpresa ante la contundente respuesta. Pero eso no fue todo, ya que Magaly reforzó su postura con otra frase que elevó aún más la polémica.

"Para la noche estamos resolviendo problemas más importantes que hablar con gente que ni conozco", sentenció.

Estas palabras se viralizaron rápidamente y encendieron el debate en redes sociales. Tras escuchar la respuesta, Flavia López decidió reaccionar en vivo y mostrar su incomodidad.

"Pero si me conoces. Dile que le mando un beso... ¿Cómo va a decir que no me conoce?, si en su programa ha hablado", expresó desde el set, generando aún más comentarios entre los panelistas.

Flavia López lanza dardo a Magaly Medina

Cabe recordar que días antes la modelo también había lanzado un comentario que generó controversia al referirse a Magaly y su programa. Flavia afirmó que ella le estaba dando contenido a la periodista.

"Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca. Así que vamos, funame", dijo en su momento, lo que ya había encendido el ambiente en la farándula.

En conclusión, Magaly Medina multiplicó por cero a Flavia López durante su llamada en vivo con Daniela Darcourt. El momento terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados por redes sociales, ya que generó sorpresa, polémica y miles de reacciones, demostrando que cualquier cruce en vivo puede volverse viral en cuestión de minutos.