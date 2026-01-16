Pol Deportes anuncia su ingreso a nuevo streaming junto a exfutbolistas y periodistas: "Elegí crecer con los mejores"

Pol Deportes continúa consolidando su carrera en el periodismo deportivo. Tras ganar visibilidad por su narración de la final de la Copa Libertadores y la cobertura de partidos de la UEFA Champions League, el comunicador de Andahuaylas anunció su incorporación a un nuevo proyecto de streaming enfocado en el análisis futbolístico.

El nuevo proyecto de streaming que integrará Pol Deportes

La llegada de Pol Deportes a este nuevo espacio digital no pasó desapercibida. El narrador anunció que integrará un panel con exfutbolistas como Julinho, Carlos Galván, Erick Delgado y Flavio Maestri, además de periodistas deportivos de trayectoria como Richard de la Piedra y Talía Azcárate, lo que promete un contenido variado y enriquecedor.

En el video de presentación, difundido en su cuenta de TikTok, Pol Deportes se mostró visiblemente emocionado por esta oportunidad. En sus palabras, dejó en claro que su objetivo principal será aprender de cada uno de los integrantes del panel y fortalecer su formación profesional en el ámbito deportivo.

"Por eso, elegí crecer con los mejores", declaró, resaltando la importancia de rodearse de referentes que le permitan seguir evolucionando como comunicador.

Uno de los momentos que más llamó la atención del anuncio fue la aparición de una llamada telefónica del exdefensor argentino Carlos Galván, recordado por su paso por Universitario de Deportes. El exfutbolista confirmó su participación en el proyecto y reforzó la idea de que se trata de una propuesta ambiciosa y de alto nivel.

"El año del Mundial junto a los mejores", una frase que conecta directamente con la expectativa que genera el próximo Mundial 2026.

Reacciones en redes y el mensaje de Pol Deportes

Tras oficializarse su incorporación al proyecto de streaming, las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales. Seguidores, colegas y aficionados al fútbol felicitaron a Pol Deportes por este nuevo paso en su carrera, destacando su crecimiento constante y su esfuerzo por abrirse camino en un medio altamente competitivo.

En la sección de comentarios de su cuenta personal de TikTok, el propio Pol Deportes compartió un mensaje cargado de emoción y gratitud, en el que dejó entrever la importancia que este reto tiene para su desarrollo profesional.

"Hay momentos que no se explican, solo se agradecen. Feliz y agradecido de empezar un nuevo reto rodeado de los mejores", escribió, reflejando la satisfacción que le genera esta nueva etapa.

Asimismo, el narrador aprovechó para reconocer el apoyo de su entorno cercano y reafirmar su compromiso con seguir creciendo.

"Los nuevos retos llegan cuando estás listo. Gracias a Dios, a mi familia y a las personas que hoy caminan conmigo. Nuevo reto, nuevos sueños... Esto recién comienza...", añadió, dejando en claro que asume este desafío con humildad y ambición.

El mensaje fue interpretado por muchos como una muestra de madurez profesional y de la mentalidad con la que Pol Deportes afronta cada oportunidad que se le presenta, consolidándose como una de las nuevas voces del periodismo deportivo peruano.

La incorporación de Pol Deportes a este nuevo proyecto de streaming marca un paso clave en su carrera y refuerza su visibilidad en el ámbito deportivo. En un año marcado por el Mundial 2026, este reto se perfila como una plataforma importante para su crecimiento profesional.