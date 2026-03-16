Selección Peruana: Mano Menezes presentó la lista de convocados para amistosos ante Senegal y Honduras

La expectativa crece entre los aficionados de la Selección Peruana de Fútbol luego de que el entrenador brasileño Mano Menezes anunciara su primera convocatoria oficial al mando de la 'Bicolor'. La lista, revelada el lunes 16 de marzo, contempla a 26 futbolistas que para los amistosos frente a la Selección de Senegal y la Selección de Honduras.

Rostros nuevos y el inicio de un proceso de renovación

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol y marca el inicio de una nueva etapa para el combinado nacional. Con esta convocatoria, el técnico brasileño busca evaluar nuevas alternativas, consolidar una base de jugadores y empezar un proceso de renovación dentro del equipo.

El primer listado de Mano Menezes incluye tanto futbolistas experimentados como nuevas caras que tendrán la oportunidad de mostrarse con la camiseta de la selección. Los amistosos internacionales servirán como escenario para observar el rendimiento del plantel en conjunto y analizar posibles variantes tácticas.

El entrenador brasileño explicó que antes de presentar esta convocatoria se realizó un amplio proceso de observación de jugadores. Según indicó, el objetivo principal consistió en ampliar el panorama de futbolistas que pueden integrar la selección en el futuro.

"Estamos bien. El primer objetivo fue ampliar el universo de observación. En estas tres semanas observamos muchos juegos, nos dividimos como equipo para estar en más lugares. Ahora podemos iniciar con una primera convocatoria para que los hinchas observen lo que queremos", señaló Menezes durante una entrevista en el canal oficial de la selección.

La lista de convocados y la apuesta por un recambio generacional

Durante el anuncio, Mano Menezes también se refirió al proceso de renovación que pretende implementar en la selección peruana. El estratega explicó que el plantel presenta una media de edad de 26 años, lo que refleja la intención de comenzar una transición generacional de manera progresiva y sustentada.

"Iniciaremos un proceso. Partiremos de un punto inicial. Veremos el desempeño de los jugadores, tenemos a varios llegando por primera vez y otros con una convocatoria. Tiene una media de 26 años, bajamos la media. Es lo que queremos para iniciar una renovación, una renovación bien sustentada", afirmó.

La lista de convocados quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros:

Pedro Gallese, Diego Enríquez y Diego Romero.

Pedro Gallese, Diego Enríquez y Diego Romero. Defensas:

Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés. Mediocampistas:

Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún.

Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún. Delanteros:

Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea y Kenji Cabrera.

Perú enfrentará a Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 de la mañana y posteriormente jugará contra Honduras el martes 31 de marzo a la 1:00 de la tarde. Estos encuentros permitirán al cuerpo técnico tener un primer diagnóstico del equipo en competencia.

𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮, 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲❤️🤍



Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor para los amistosos frente a Senegal 🇸🇳 y Honduras 🇭🇳



¡Arriba Perú 🇵🇪 !#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/NvOuW63o4l — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 16, 2026

La primera convocatoria de Mano Menezes inicia una nueva etapa en la selección peruana. Con una mezcla de juventud y experiencia, el técnico busca renovar el plantel sin perder competitividad. Los amistosos ante Senegal y Honduras serán la primera prueba de este nuevo proceso.