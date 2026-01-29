¡ES OFICIAL! Mano Menezes fue presentado como el nuevo DT de la selección peruana

Después de varios meses en la incertidumbre, la Federación Peruana de Fútbol realizó una conferencia de prensa en el hotel de San Isidro para presentar al nuevo entrenador. Es así como anunciaron al brasileño Mano Menezes que enfrentará grandes retos del 2026.

Presentan al nuevo DT de la selección peruana de fútbol

Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Jean Ferrari estuvieron presentes en la conferencia de prensa donde presentaron oficialmente a Mano Menezes. Es así como el nuevo entrenador de la selección peruana enfrentará retos como la Copa América y el inicio del camino a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Durante la presentación, Agustín Lozano dio algunas palabras de inicio para presentar al director técnico de la 'bicolor'. Así mismo, Jean Ferrari señaló que es un orgullo presentar a Menezes, quien cuenta con una trayectoria impecable.

"Quiero darle la mejor bienvenida a Mano Menezes y que el pueblo lo recibe con la firme esperanza para que vuelvan los triunfos y que los peruanos nos volvamos abrazar juntos", dijo Lozano. Por su parte, Jean Ferrari agregó: "Es un orgullo presentar a un entrenador de talla mundial con una trayectoria impecable. Buscamos un recambio generacional y sabe trabajar con jóvenes, con equipos de varios niveles y que ha dirigido a la selección brasileña".

¿Qué dijo Mano Menezes?

Las primeras palabras de Mano Menezes tras ser presentado como el nuevo DT reveló que pondrá todo su conocimiento para que Perú vuelve a tener protagonismo en el fútbol peruano.

"Siempre hubo una gran relación entre Perú y Brasil. Como Didi, Tim , Paulo Autuori en el caso más actual. Queremos que Perú sea protagonista y me gusta tomar esa responsabilidad. Lo hice con la selección brasileña y fue allí cuando conocí Perú. Conocí Tacna y Arequipa en un Sudamericano", señaló.

"Construir un proyecto estable con argumentos nos trae aquí. Hay que dividir esa etapa en partes. No somos ingenuos y esperar cuatro años para presentar resultados, hay que trabajar también en el corto plazo. Eso sustenta el trabajo. Todos los jugadores tienen las puertas abiertas. No vamos a poner vetos a personas que vimos jugar, pero no conocemos. Pero todos tienen las puertas viertas a la selección", agregó.

De esta manera, Mano Menezes reveló estar dispuesto a aceptar a todos los jugadores para ser evaluados para la selección peruana. El nuevo entrenador brasileño viene con fuerza para el 2026 y tendrá grandes retos.