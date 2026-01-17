Bad Bunny conquista Lima en el Estadio Nacional y se rinde ante su público: "Perú es otra cosa"

Lima vivió una noche histórica con el primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. El artista puertorriqueño llegó con su gira "Debí tirar más fotos" y puso a vibrar a miles de personas con un show lleno de ritmo, luces, fuegos artificiales y una conexión total con el público peruano.

Bad Bunny empezó su concierto con mucha emoción

Desde muy temprano, los fanáticos coparon los alrededores del estadio, algunos incluso acampando para no perderse ni un segundo del espectáculo. Con el recinto completamente lleno, Bad Bunny apareció en escena vestido con traje claro y corbata, sorprendiendo al arrancar el concierto con sonidos de salsa y fusión, acompañado por una orquesta con vientos y coristas. El show empezó con "La mudanza".

"Me había olvidado la energía de Perú por un minuto. Se me olvidaba que Perú es otra cosa también. Y que en Perú cantan, bailan...", expresó Bad Bunny, recibiendo una ovación que hizo temblar el Estadio Nacional.

Luego el artista interpretó una versión salsera de "Callaíta", lo que desató la locura en las tribunas. El público cantó, bailó y gritó desde el primer tema, dejando claro que la energía en Lima es especial. El propio artista lo sintió y lo dijo frente a todos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a la cultura peruana. Un músico interpretó "El Cóndor Pasa" mientras el cantante observaba. Esa escena fue muy aplaudida y compartida en redes sociales, y sirvió como antesala para "Pitorro de coco". Luego, cantó "Weltita" con Chuwi, banda que fue telonera del show.

La salsa volvió a tomar protagonismo cuando Bad Bunny cantó "Baile inolvidable". Esto se reafirmó cuanto lanzó una pregunta que encendió al público antes de cantar "Nueva Yol".

"¿Eso es verdad que a Perú le gusta la salsa? (Sí) Vamos a ver si es verdad", dijo, provocando que todo el estadio baile y cante sin parar.

'La Casita', invitados y un mensaje que tocó el corazón

En 'La Casita', uno de los espacios más esperados del show, el cantante interactuó con el público y estuvo al lado de invitados especiales como Natalie Vértiz y otros influencers. Incluso hubo un momento curioso cuando gritó "¡Chile!" por error, pero rápidamente siguió con el espectáculo y más adelante lo dejó claro.

"Perú es otra cosa", afirmó, ganándose nuevamente el cariño de los asistentes. Vestido con una casaca de la selección peruana, interpretó varios de sus éxitos y convirtió ese espacio en una verdadera fiesta.

A continuación, cantó la canción exclusiva del concierto, una que no se repetirá en otra fecha de su tour: "Si estuviésemos juntos". Ya en la parte final de 'La Casita', Bad Bunny se tomó un momento para agradecer. Dejó un mensaje que emocionó a todos.

"Gracias Perú por esta noche y por esta energía que me ha llenado de tanta alegría. Es la fuerza que necesitaba para seguir con la gira. Y llevando nuestra música alrededor del mundo. ¡Gracias, Perú! Solo por esta noche, nosotros somos peruanos y ustedes puertorriqueños, somos uno", dijo ante un estadio totalmente rendido.

El concierto cerró con temas como "Ojitos lindos", "Dákiti", donde una fan se subió a abrazarlo y él lo permitió, y "DTMF", canción que interpretó tras invitar al público a disfrutar el presente y valorar cada momento. El artista dio un sentido mensaje.

"Y recuerden disfrutar cada segundo que la vida te da, no desperdiciar energía en comentarios negativos de personas que ni te conocen, ni tiempo pensando en errores del pasado, del pasado se aprende y lo que ya pasó no se puede cambiar y nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar el presente", dijo para pedir que guarden el teléfono a sus fans.

Con un setlist potente y una audiencia entregada, Bad Bunny confirmó que Lima es una de las plazas más fuertes de su gira. Este sábado 17 de enero ofrecerá su segunda fecha en el Estadio Nacional, prometiendo otra noche inolvidable para sus fans peruanos.

Setlist Bad Bunny - 16 de enero

Primer acto en el escenario principal

La mudanza

Callaíta

Pitorro de coco

Weltita con Chuwi

Baile inolvidable

Turista

Nueva York

Segundo acto en 'La Casita'

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

Voy a llevarte a PR

Me porto bonito

No me conoces - Remix

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

Mónaco

Canción exclusiva: Si estuviésemos juntos

Café con ron

Tercer acto en el escenario principal

Ojitos lindos

La canción

Kloufrens

Bokete

Dákiti

El apagón

DTMF

Eoo

En conclusión, el primer concierto de Bad Bunny en Lima dejó en evidencia la fuerte conexión del artista con el público peruano. Con un show potente, guiños a la cultura local y mensajes emotivos, el Estadio Nacional vivió una noche inolvidable que reafirma a Lima como una de los lugares más importantes de su gira.