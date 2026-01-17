Jefferson Farfán presente en concierto de Bad Bunny con Xiomy Kanashiro y sus hijos: "Dame luz"

El artista Bad Bunny llegó al Perú como parte de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el Estadio Nacional. El pasado viernes 16 de enero se realizó su primer concierto donde muchos artistas de la farándula se hicieron presentes. Entre ellos, estuvo el exfutbolista Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán en concierto

El exfutbolista Jefferson Farfán fue una de las figuras más destacadas en llegar al primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. El empresario llegó al lado de su pareja Xiomy Kanashiro, con quien está a menos de un mes de cumplir un año de relación amorosa.

También, el expelotero estuvo acompañado de su hija mayor y uno de sus hijos. En las últimas semanas, se les ha visto al lado de su padre disfrutando de viajes y mucho más. Ahora, asistieron todos juntos al concierto del 'conejo malo'.

Entre las otras artistas que también estuvieron presente en el lugar fueron Vanessa López, ex de Tomate Barraza y maquilladora Miranda Salaverry. Así mismo, muchos influencers más que tuvieron la oportunidad de estar presentes en este primer show en Lima.

Otro de los momentos más relevantes de su concierto, fue que Bad Bunny no tuvo teloneros en Lima y su músico tocó los acordes de "El Cóndor Pasa", llamando mucho la atención de sus seguidores.

"La mudanza", "Callaita", "Pitorro de coco", "Vuelita", "Turista", "Baile inolvidable", "Nuevayol", "Veldá", "Tití me preguntó", "Neverita", "Si veo a tu mamá", "La Romana", "Voy a llevarte para PR", "Yo perreo sola", "Efecto", "Safaera", "Dile", "Mónaco", "Café con ron", "Ábreme paso", "Ojitos lindos", "La Canción", "Kloufrens", "Dakiti", "El apagón", "DTMF", y muchos más fueron los temas que sonaron en el show.

El error de Bad Bunny

El paso de Bad Bunny por Sudamérica sigue dando de qué hablar, pero no solo por sus impresionantes puestas en escena o sus éxitos mundiales. Esta vez, el artista puertorriqueño se volvió tendencia en redes sociales tras el insólito error que dejó sorprendidos a los miles de fanáticos peruanos.

El video, que rápidamente se volvió viral, captó el preciso momento en que Benito Martínez Ocasio cometió el error, desatando una ola de reacciones que fueron desde risas hasta la indignación de algunos seguidores locales. En medio de la euforia de su presentación en Lima, el artista confundió a Perú con Chile.

De esta manera, Bad Bunny ha encendido la noche en el Estadio Nacional donde miles de seguidores y artistas de la farándula se hicieron presentes como Jefferson Farfán que asistió junto a Xiomy Kanashiro y sus hijos.