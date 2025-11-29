Vanessa López deja claro que no sale con 'misios': "Felizmente a los tacaños los detecto a tiempo"

Vanessa López aseguró que jamás saldría con un hombre tacaño. Fiel a su estilo directo, dijo que sabe identificar a tiempo a los que no les gusta gastar y que a ella le encantan los detalles y los hombres que saben engreír.

Vanessa López asegura que no sale con 'misios'

La modelo Vanessa López volvió a encender la farándula al asegurar que jamás saldría con un hombre tacaño. En una entrevista, habló sobre lo que vivió su amiga Samantha Batallanos con su ex, y dejó claro que ella prefiere a quienes saben engreír a su pareja con detalles y cariño.

Con su estilo directo y divertido, Vanessa contó que nunca ha pasado por una experiencia similar a la de Samantha, quien hace poco confesó que su expareja no habría querido comprarle un shampoo. Según la modelo, ella tiene un sexto sentido para identificar a los "misios" y no se anda con rodeos.

"Hasta ahora no me ha pasado nada similar a Samantha Batallanos, hay chicos que te engríen más que otros, pero felizmente a los tacaños los detecto a tiempo y, apenas me doy cuenta, les digo 'next', ja, ja, ja. Espero que nunca me pase lo mismo que a Samantha", contó entre risas.

La influencer aseguró que un hombre debe saber con quién se mete y no fingir tener un estilo de vida que no puede mantener. Por ello, dio un peculiar consejo.

"Un hombre tiene que meterse con una mujer que vaya acorde con su bolsillo", dijo tajante Vanessa López para Trome. Sobre lo que busca en una pareja, Vanessa fue muy clara: "El combo completo: mucho amor, que me tenga como reina y mucha complicidad en todo sentido", afirmó sin dudar.

Aunque dejó clara su posición, Vanessa también mostró empatía con su amiga Samantha y reconoció que a veces las mujeres se dejan llevar por el corazón. Además, aprovechó para mandar un consejo a las chicas solteras: no conformarse con menos de lo que merecen y no aceptar a hombres que no valoren su esfuerzo o estilo de vida.

"Samantha sabe lo que quiere, pero lamentablemente a veces nos gana el corazón de pollito y nos fijamos en misios, ja, ja, ja", comentó entre risas. "Yo creo que cuando un hombre te conoce con buenas cosas, te ve siempre bien producida, entonces invierte en ti porque sabe que eres una mujer que le va a salir cara", explicó la modelo.

Asegura que sus carteras son originales

Por otro lado, Vanessa no se quedó callada frente a los comentarios del programa de Magaly Medina, donde se insinuó que sus carteras serían "bamba". La modelo respondió con firmeza y aseguró que todo lo que tiene es original y comprado en tiendas oficiales.

"Perdón, todo es comprado en la misma tienda Louis Vuitton o cuando he viajado a Miami en Valentino, Gucci, Balenciaga, etc. Tengo los vouchers de todo, yo siempre he ido a las tiendas con ellos", aclaró.

Incluso contó que no piensa deshacerse de los regalos que le dieron sus exparejas. Explicó que su decisión se debe a que los considera parte de su historia.

"Para qué botarlos, son regalitos, ja, ja, ja. Aparte eran mis chicos. Ni una cartera ni los accesorios que tengo son falsos", señaló.

En conclusión, con su estilo sincero y divertido, Vanessa López dejó claro que los tacaños no tienen oportunidad con ella. Dice que los detecta rápido y que lo suyo es disfrutar de una relación donde la engrían, la respeten y la traten como a una reina.