Chicas de Corazón Serrano vivieron incómodo momento durante entrevista en Ecuador: "Muy morbosa tu pregunta"

Las integrantes de Corazón Serrano vivieron un momento tenso durante una entrevista en vivo en Ecuador. Lo que empezó como una charla tranquila se volvió incómodo por una pregunta fuera de lugar del locutor. El episodio se viralizó rápidamente en redes. Muchos usuarios expresaron su indignación.

Cantantes de Corazón Serrano paran en seco a locutor tras pregunta incómoda

A través de TikTok, se difundió el momento exacto en que las cantantes de Corazón Serrano cambiaron por completo su expresión al escuchar la pregunta del entrevistador. Las artistas, que inicialmente intentaron mantener la calma, reaccionaron con evidente molestia cuando el conductor del espacio lanzó una frase considerada por muchos como impropia.

"Qué canción cantarías estando calatitas en un jacuzzi... Muy tibias las muchachas, hagan de cuenta que están en un jacuzzi con su vinito, con su copa", comentó el locutor, generando sorpresa y rechazo inmediato.

La incomodidad se hizo evidente en el rostro de Susana Alvarado, quien no supo cómo responder ante la insinuación. Sin embargo, Briela Cirilo decidió ponerle un alto al momento y respondió de manera firme para frenar el tono del conductor.

"Cambia de pregunta, muy morbosa tu pregunta. Hay niños escuchando esto", señaló inicialmente. En otra parte del clip, Briela reforzó su postura con un mensaje directo: "Oye, no te pases. Puedes cambiar de pregunta. Muy morbosa tu pregunta, la verdad".

Su intervención marcó el cierre abrupto del tema y dejó en claro el malestar de la agrupación frente al comentario inapropiado.

Yrma Guerrero cuestiona trato recibido en Ecuador

La reacción del público no tardó en llegar. En redes sociales, seguidores de Corazón Serrano respaldaron de inmediato a las artistas y expresaron su rechazo a la actitud del locutor ecuatoriano. Ante la ola de críticas, Yrma Guerrero, lideresa de la orquesta, también decidió pronunciarse.

En comunicación con el programa 'América Hoy', Yrma explicó que la situación le pareció totalmente fuera de lugar y que el trato recibido no respetó el trabajo ni la imagen de la agrupación.

"De hecho que está recontra mal pues ¿no? Porque no está bien. Es una falta de respeto, porque nosotros somos cantantes, más no... en ningún aspecto cantamos calatas ni nada, así te lo pregunten como una pregunta de repente te lo podría preguntar pues tu pareja... pero no un periodista, o sea ¿a él qué le importa que puedo cantar calata en la ducha?", expresó.

El incidente abrió un debate sobre los límites en las entrevistas a artistas y la responsabilidad de los comunicadores al formular preguntas en vivo. Las integrantes de Corazón Serrano dejaron claro que no tolerarán faltas de respeto y que defenderán su imagen ante cualquier insinuación inapropiada.