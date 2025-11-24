Cielo Fernández reaparece con Son del Duke en su 12 aniversario: "Nuestra verdadera 'Chica Rap'"

El 12 aniversario de Son del Duke fue una verdadera fiesta en Chiclayo. Cientos de personas llegaron para celebrar a una de las agrupaciones más queridas del norte, y aunque la noche estuvo llena de música y artistas invitados, hubo un momento que terminó robándose todo el show: la inesperada aparición de Cielo Fernández.

Cielo Fernández baila 'Chica Rap' en el 12 aniversario de Son del Duke

Cielo Fernández, la recordada 'Chica Rap', llegó al 12 aniversario de Son del Duke en Chiclayo acompañando a Corazón Serrano y desató la euforia del público. Apenas sonó el tema que la hizo conocida, ella se animó a bailarlo en el escenario y terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la noche, con los fans coreando y grabando cada segundo de su reaparición.

La artista llegó acompañando a Corazón Serrano, agrupación en la que canta actualmente, pero terminó llevándose todas las miradas cuando volvió a interpretar el icónico baile que la hizo famosa. Aunque muchos pensaron que solo enviaría un saludo, la noche tomó un giro inesperado.

Todo empezó cuando, en plena celebración, se proyectó un video donde Cielo saludaba a sus excompañeros de Son del Duke. El público reaccionó de inmediato con aplausos y gritos.

"Buenas noches, Chiclayo. Soy Cielo Fernández y quiero enviar un saludito muy especial para la familia de Son del Duke, que el día de hoy está cumpliendo sus 12 años de aniversario. Les mando un beso enorme, un abrazo a la distancia, muchas felicitaciones y estoy muy orgullosa de ustedes. Bendiciones", dijo la cantante.

Pero la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando Cielo apareció de manera presencial en el escenario. La gente se puso de pie y las ovaciones no se hicieron esperar. El animador, emocionado, la presentó como si fuera la reina de la noche.

"Porque Chiclayo se lo merece. Presentamos a nuestra verdadera Chica Rap. Cielito. Mira cómo mueve los hombritos y cómo se llama usted", anunció. "Cie-li-to", respondió ella. "Y Cielito es nuestra verdadera Chica Chica Chica Rap, Chica Chica Chica Rap, Chica Chica Chica Rap, Chica Chica Chica Chica Chica Rap ¡Achórate, Cielo!", dijo el animador mientras Cielo bailaba y lanzaba cerveza al público.

Con su estilo de siempre, Cielo movió los hombritos, bailó la coreografía original y el público coreó cada parte del mix con emoción. Fue como volver a verla en sus inicios, pero más segura, más querida y más celebrada. Tras terminar el baile de 'Chica Rap', el animador agradeció a Corazón Serrano por permitir que Cielo Fernández asista al aniversario. Sus palabras dieron pase para que el "Mix Qué Bonito" empiece.

"Gracias a nuestros hermanos musicales de Corazón Serrano Cielito está con nosotros para cantarles. Bienvenida Cielo", expresó.

En ese momento, el "Mix Qué Bonito" comenzó a sonar y Cielo volvió a encender el escenario. Durante su presentación, la artista no dudó en soltar el tradicional "Son del Duke, el orgullo leonardino", frase que levantó aún más los ánimos de los asistentes.

Son del Duke y Cielo se pronuncian en redes

En redes sociales, Son del Duke agradeció el momento vivido. La agrupación destacó lo especial que fue tener nuevamente a la 'Chica Rap' en el escenario.

"Muchas gracias por esta tarde/noche maravillosa. Gracias Corazón Serrano por celebrar junto a Cielo Fernández nuestros 12 años", escribieron en un post que se viralizó rápidamente.

Corazón Serrano tampoco se quedó atrás y compartió en TikTok el instante en que Cielo interpreta el mix. En cuestión de horas, el clip sumó miles de reproducciones y comentarios de fans que celebraron el reencuentro. Finalmente, Cielo Fernández envió un mensaje sincero desde su cuenta oficial.

"Siempre llevaré con orgullo cada etapa en la que estuve y también la que hoy vivo en Corazón... Quiero agradecer profundamente a Son del Duke por invitarme y permitirme cantar esos temas del recuerdo que siempre llevaré conmigo. Fue un honor y una alegría inmensa compartir ese momento. Feliz 12 años de Aniversario", se lee.

En conclusión, Cielo Fernández brilló en el 12 aniversario de Son del Duke. Su participación se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, debido a su reaparición inesperada y a la interpretación de los temas que marcaron su etapa en la agrupación. Su presencia generó una fuerte reacción del público y motivó mensajes de agradecimiento.