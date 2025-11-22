Hermana de Alejandra Baigorria sorprende con video desde camilla tras accidente: "Thami para rato"

Thamara Medina, la hermana menor de Alejandra Baigorria, sorprendió al mostrar cómo quedó luego del fuerte accidente que sufrió en la carretera hacia Paracas. La joven sigue internada en una clínica, pero decidió compartir un mensaje de fuerza y esperanza con sus seguidores.

Thamara Medina muestra cómo quedó tras accidente en Paracas

Thamara Medina, la hermana menor de Alejandra Baigorria, reapareció en redes e impactó al mostrar un video de cómo se encuentra después del grave accidente que sufrió en la carretera de Paracas. La joven continúa internada, pero quiso enviar un mensaje de fortaleza a todos los que han estado pendientes de su salud.

El accidente ocurrido la noche del viernes 21 de noviembre alarmó a la familia Baigorria y al público. La camioneta en la que iba Thamara junto a unos amigos se volcó luego de que el conductor hiciera una maniobra brusca para evitar chocar contra un tráiler. El impacto dejó a tres heridos, entre ellos a la joven modelo.

Horas más tarde, Thamara decidió hablarle a sus seguidores. A través de TikTok compartió un video donde se la ve recostada en una camilla, con visibles secuelas del accidente. Aun así, trató de mantener la calma y la buena energía con un mensaje corto pero lleno de fuerza.

"Yo dándome ánimos. Thami para rato", escribió acompañando el clip. En el video, la joven aparece intentando sonreír mientras participa del trend "Sana, sana, colita de rana", moviendo suavemente los brazos pese al dolor. Su esfuerzo por mantenerse positiva emocionó a cientos de usuarios, quienes llenaron sus redes con mensajes de apoyo.

Sus primeras declaraciones sobre su estado de salud

Ayer, la hermana de Alejandra ya había contado su estado actual. En su cuenta de Instagram, publicó una historia desde su camilla.

"Estoy bien, todavía tiene Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva", escribió dejando claro que el accidente fue realmente fuerte. Aun así, aseguró que está estable y que su familia está acompañándola durante este proceso.

Historia de Thamara Medina

El clip difundido en TikTok se volvió viral en cuestión de minutos. Los seguidores resaltaron la valentía de la joven y su deseo de seguir sonriendo a pesar del complicado momento que está viviendo. Muchos incluso destacaron la buena actitud que mantiene mientras continúa en observación médica.

Por otro lado, se conoció que la rápida llegada de una ambulancia y de personal de serenazgo ayudó a que Thamara fuera trasladada de inmediato al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde recibió atención urgente. Los otros dos jóvenes que iban en la camioneta también resultaron con lesiones considerables.

Este caso también reavivó recuerdos de tensiones familiares mostradas meses atrás. Sin embargo, pese a no pronunciarse todavía, se sabe que Alejandra Baigorria siempre ha tratado de mantenerse cerca de sus hermanos y que está pendiente de la evolución de Thamara.

La joven, de 21 años, ha venido desarrollando una carrera en el modelaje y en el diseño de interiores, y aunque suele mantenerse alejada de los escándalos, esta situación la puso en el centro de la atención pública.

En conclusión, Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, continúa internada, pero su actitud positiva da esperanza a todos los que la siguen. Con su mensaje corto pero lleno de fuerza, deja claro que piensa salir adelante. Sus seguidores continúan enviándole cariño y esperando su pronta recuperación.