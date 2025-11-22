Hermano de Alejandra Baigorria se pronuncia tras fuerte accidente de Thamara: "La luz siempre regresa"

El fuerte accidente que sufrió Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, generó preocupación entre sus amigos, familiares y seguidores. Sergio Baigorria, hermano de Thamara y también hijo de Verónica Alcalá, compartió un mensaje lleno de fe que llamó la atención de todos.

Hermano de Alejandra Baigorria tras accidente de Thamara

La familia Baigorria vive momentos de preocupación luego del fuerte accidente que sufrió Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, la noche del viernes 21 de noviembre en Pisco. La joven de 23 años terminó con graves lesiones luego de que la camioneta en la que viajaba con unos amigos se volcara en plena carretera rumbo a Paracas.

De acuerdo con medios locales, el vehículo se despistó cuando el conductor intentó esquivar un tráiler. La maniobra provocó que la camioneta se volcara cerca de una caseta de serenazgo, dejando a tres jóvenes heridos. Entre los afectados estaba Thamara, quien fue llevada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

En medio de la preocupación, Sergio Baigorria decidió publicar un mensaje que tocó a muchos por su tono de fe y esperanza. El hermano de Thamara compartió en sus redes sociales:

"Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa, fuerzas", se lee.

Historia del hermano de Alejandra Baigorria tras el accidente de Thamara Medina. (Instagram)

Sus palabras fueron interpretadas como una forma de agradecer que, a pesar de la gravedad del accidente, su hermana estuviera con vida y en proceso de recuperación.

Horas antes, la propia Thamara decidió romper el silencio para tranquilizar a quienes la siguen y a todos los que se enteraron del accidente. Ella publicó un mensaje dejando claro que, aunque la situación fue complicada, se encuentra estable.

"Estoy bien, todavía tiene Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva", escribió la joven.

Historia de Thamara Medina

Según información de "Plus Noticia Pisco", el conductor de la camioneta hizo una maniobra brusca para evitar chocar contra un tráiler que venía de frente. Esa acción hizo que el vehículo perdiera el control y terminara volcado. Las imágenes mostraron que la camioneta quedó prácticamente destruida.

Además de Thamara, los otros dos jóvenes que iban en el auto también resultaron heridos. Ellos fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Alejandra Baigorria aún no se pronuncia

Hasta el cierre de esta nota, Alejandra Baigorria no ha dado declaraciones sobre el accidente de su hermana. Sin embargo, es sabido que la empresaria siempre ha mostrado un vínculo cercano con su familia, por lo que muchos esperan que pronto se pronuncie para agradecer el apoyo recibido o dar detalles del estado de Thamara.

En conclusión, el mensaje del hermano de Alejandra Baigorria, Sergio, se convirtió en el reflejo más claro de lo que vive hoy la familia: miedo, esperanza y una fe firme en que Thamara saldrá adelante. Sus palabras, llenas de calma y confianza, acompañaron el difícil momento y dieron un respiro a quienes siguen de cerca la recuperación de la joven. Pese a las polémicas previas, la familia Baigorria se muestra unida.