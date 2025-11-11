Alejandra Baigorria tras celebrar el cumpleaños de su mamá sin su hermana Thamara: "Por obvias razones"

La empresaria y chica reality Alejandra Baigorria sorprendió en redes al compartir imágenes del cumpleaños de su madre, Verónica Alcalá, donde se la vio rodeada de su familia y de su esposo, Said Palao, pero con una gran ausente: su hermana Thamara Medina. En una entrevista con "Amor y Fuego", Alejandra se pronunció al respecto.

Alejandra sobre ausencia de Thamara en cumple de su mamá

Alejandra Baigorria publicó varios videos en sus historias mostrando la reunión familiar, llena de sonrisas, abrazos y mucho cariño por el cumpleaños de su madre, Verónica Alcalá. Sin embargo, se notó que Thamara no aparecía en ninguna foto ni video, lo que generó rumores sobre un nuevo distanciamiento. Ante la pregunta de un reportero de "Amor y Fuego", Alejandra no dudó en responder con firmeza.

"(Celebraron el cumpleaños de tu mamá y no vimos a tu hermana presente en la foto familiar) Por obvias razones", dejando entrever que los problemas familiares continúan.

La empresaria fue consultada sobre la ausencia de su hermana en la reunión. Dejó claro que ella siempre actuará con respeto hacia sus padres, sin importar las diferencias.

"Eso tienes que preguntárselo a ella. Yo te puedo hablar de que yo honro a mis padres, independientemente de las cosas que puedan tener, finalmente son mis padres. La vida es una", comentó Alejandra con serenidad, mostrando que no quiere alimentar más conflictos.

La chica reality también evitó responder sobre la decisión de Thamara de eliminarla de redes sociales y cortar comunicación. Sostuvo que no tiene intención de generar polémicas y que prefiere enfocarse en su bienestar emocional y profesional.

"No te puedo hablar de ella", dijo con tono tajante, dejando ver que prefiere mantener el silencio y enfocarse en su tranquilidad.

El distanciamiento entre las hermanas no es reciente. Como se recuerda, durante la boda de Alejandra y Said Palao, Thamara Medina habría agredido físicamente a su madre, Verónica Alcalá, hecho que marcó un antes y un después en la familia Baigorria.

Desde entonces, ambas han evitado coincidir en eventos familiares y se dejaron de seguir en redes, lo que confirmaría que la relación no atraviesa su mejor momento. Sumado a eso, recientemente, Thamara criticó la crianza de su madre y aseguró que se sintió desprotegida.

Alejandra también habló de Onelia Molina

Además, Alejandra fue consultada sobre su supuesta rivalidad con Onelia Molina, su compañera en "Esto es Guerra". La empresaria aclaró que ya no le interesa hablar de ese tema y que prefiere concentrarse en su vida personal.

"De ese tema ya no hablo. Voy a hacer mamá y van a seguir hablando del tema", respondió entre risas, restándole importancia al asunto.

Aun así, reconoció que su enfrentamiento con Onelia fue muy comentado en el reality. También admitió que, pese a las tensiones del momento, hoy ve esa etapa como parte del show y una experiencia más dentro de su carrera televisiva.

"Onelia y yo fuimos un enfrentamiento que todo el mundo esperaba, y que fue bonito", expresó Alejandra, con una sonrisa que refleja que ha dejado el drama atrás.

En conclusión, Alejandra Baigorria demostró que está enfocada en su familia y su bienestar. Aunque su hermana Thamara no estuvo presente en el cumpleaños de su madre, la empresaria dejó claro que prefiere evitar problemas y que su amor por sus padres sigue intacto.