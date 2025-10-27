Alejandra Baigorria sobre la reacción de Onelia Molina en 'EEG': "No entiendo esa cosa tan personal conmigo"

Hace unos días, Alejandra Baigorria ingresó a 'Esto es Guerra' causando un gran asombro entre los competidores como Onelia Molina y Mario Irivarren. Tras la 'cara larga' de la odontóloga, la empresaria de Gamarra señaló que la joven tendría un problema mucho más personal con ella.

Alejandra Baigorria sobre Onelia Molina

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria expresó sobre la salida de Rosángela Espinoza y cómo Onelia Molina fue una que celebró cuando fue eliminada.

"Se fue Rosángela, aplauden, se ríen; vengo yo, ponen caras largas... entonces, no sé. Como digo, trabajo es trabajo, tú no le puedes negar el trabajo a nadie y tampoco puedes festejar porque alguien pierde el trabajo", expresó.

En sus 14 años trabajando en televisión, la empresaria afirmó que ha tenido que trabajar en muchas ocasiones con personas que no tenía buena relación. Aún así, ella ingresó para trabajar y si no la desean, no sería su problema.

"Si no que vayan a hablar con el productor, con el canal o que renuncien, yo no sé. Si a mí me dan una propuesta que me vienen haciendo todo el año, solo que yo no he podido ingresar, y bueno, pude hacer algún tiempo para estar y ya, por qué no", añadió.

Luego, la esposa de Said Palao señaló que los problemas que tiene con Onelia Molina parecen ir más allá de una simple rivalidad en el programa reality. Incluso, cree que ya es un tema mucho más personal de ser culpada de todo.

"Yo no entiendo esa cosa tan personal porque es conmigo, no es con Mario, no es con Vania, es conmigo. (Tú eres la culpable de todo...) Yo armé todo, yo hice todo...", sentenció la 'rubia'.

Así mismo, Alejandra Baigorria también dejó en claro que ya no mantiene una amistad con Mario Irivarren desde que negó que la considere como su amiga. Confirmando que mantiene su distancia con el novio de Onelia Molina.

¿Onelia se va de EEG?

Después, las cámaras de 'Amor y Fuego' fueron en busca de Onelia y le preguntaron sobre el ingreso de la 'Gringa' a 'EEG'. Ante esto, intentó evadir responder, pero señaló que probablemente se saldría del reality.

"Estoy súper tarde, tengo un día full (¿Hay alguna incomodidad tras su ingreso?) tengo nuevos proyectos y tengo que llegar temprano", expresó la joven

De esta forma, Onelia Molina no estaría muy cómoda con Alejandra Baigorria, ya que fue muy evidente su molestia en 'EEG'. Aún así la empresaria señaló que no tiene problemas con nadie y al parecer la novia de Mario Irivarren estaría un conflicto muy personal con ella.