Cristian Zuárez rompe su silencio luego de que Laura Bozzo admitiera infidelidad: "Quedo como el cornudo"

La polémica volvió a rodear a Laura Bozzo luego de que confesara en el reality chileno "El internado" que le fue infiel a su expareja Cristian Zuárez durante su relación de 17 años. La revelación generó sorpresa entre sus seguidores y no tardó en llegar a oídos del argentino, quien expresó su incomodidad y criticó la forma en que Laura abordó el tema en televisión.

Cristian Zuárez rompe su silencio tras revelación de Laura Bozzo

En conversación con el programa "América Hoy", Cristian Zuárez fue consultado sobre la confesión de Laura Bozzo, quien aseguró haberle sido infiel con un integrante del grupo Axé Bahía. Aunque al principio trató de mantener la calma, el argentino admitió que revivir ese episodio no fue fácil.

"Respecto a lo que pueda decirte, simplemente sí, lo supe. Yo lo descubrí y fue una sensación fea en su momento. La verdad, no pensé que ella iba a hablar y tener el valor de contarlo libremente", comentó.

Zuárez también expresó su molestia por el tono con el que Laura relató la infidelidad, ya que, según él, lo hizo riéndose y sin medir las consecuencias emocionales.

"Así es Laura, es desmedida en todo y me expone nuevamente a que tenga que hablar de esto. Es un pasaje feo y lo cuenta riéndose. A mí me hace daño, no porque sienta amor por Laura ni porque me lastime, sino porque se está burlando de algo que se sintió en su momento. Segundo ¿como quedo yo? como el cornudo", explicó.

Finalmente, el argentino lanzó un fuerte mensaje hacia su ex, señalando que sus declaraciones no la dejan bien parada.

"No es un buen ejemplo que tengas que ser infiel a alguien por si las dudas. Siendo mujer, no quedas como una dama, das a entender otra cosa", sentenció visiblemente afectado.

Laura Bozzo admite infidelidad "por celos"

Días antes, Laura Bozzo sorprendió al público del reality chileno "El internado" al contar entre risas que había engañado a Zuárez por simple desconfianza. Según relató, los celos la dominaron mientras cumplía arresto domiciliario, lo que terminó por destruir la relación.

"Él estuvo tres años conmigo durante el arresto en televisión. Empezó la relación tóxica, como yo estaba encerrada, tenía unos celos enfermizos", explicó la conductora.

Laura recordó que todo comenzó cuando Zuárez decidió dedicarse a la producción musical y trabajar con el grupo brasileño Axé Bahía.

"Empezó un rumor de que estaba con una de ellas y yo, por si acaso, le saqué la mier*. Llamé a mis hermanos y les dije: 'Me traes al más guapo de todos tus amigos' y le puse los cuernos, pero por si acaso**", reveló entre risas.

Sus palabras generaron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que la presentadora trivializó una situación dolorosa y dio un mal ejemplo a su audiencia.

La confesión de Laura Bozzo no solo reabrió viejas heridas con Cristian Zuárez, sino que también reavivó la polémica en torno a su tormentosa relación. Mientras la conductora defendió su versión en tono de humor, el argentino pidió respeto y lamentó haber sido expuesto nuevamente.