Laura Bozzo se pronuncia tras ser acusada de recibir dinero de 'Chibolín': "Me pagan por un servicio"

Laura Bozzo rompió su silencio tras ser señalada por haber recibido 9 mil 427 dólares a través de un presunto testaferro de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. La conductora aclaró que el monto fue un pago por una entrevista brindada al programa "Sábado con Andrés" y no guarda ninguna relación con los presuntos delitos que se le imputan al animador.

Laura Bozzo se defiende de acusaciones

Según explicó, ella cobra por entrevistas desde hace años y no le corresponde investigar el origen del dinero que recibe por sus servicios. Bozzo insistió en que no conocía a la persona que habría hecho la transacción a su nombre y aseguró que su única participación fue como invitada del espacio televisivo.

"Fue por la entrevista para 'Porque hoy es sábado con Andrés'. Yo cobro por entrevistas, punto (...) yo no me voy a poner a investigar, a mí qué me interesa, a mí me pagan un servicio y punto..", dijo muy enfurecida.

Además, recalcó que no tiene temor alguno de ser llamada por la Fiscalía, ya que no ha cometido ningún delito. Aunque aún no ha sido citada por las autoridades, indicó que si se le convoca, regresará al país para brindar su declaración. Bozzo recordó que en el pasado ha enfrentado casos complejos y siempre dio la cara.

Yo he estado en peores problemas en Perú, en el tema Zaraí y nunca me moví de Perú y di la cara. No soy cobarde que se esconde detrás de nadie (...) yo tengo los hu... Si me citan, obvio voy para allá. El que nada debe, nada teme. Yo he hecho una entrevista y la entrevista está", sentenció.

Laura pide investigación exhaustiva

Actualmente, Andrés Hurtado se encuentra con prisión preventiva por 18 meses mientras se desarrollan las investigaciones por lavado de activos y otros delitos. En medio del escándalo, Laura Bozzo expresó su sorpresa por las acusaciones y afirmó que esperará las pruebas que confirmen o descarten la culpabilidad del conductor.

La conductora también destacó que, como abogada, considera que los casos como el de Hurtado deben investigarse con rigurosidad. Reiteró su disposición a colaborar con la justicia si fuera necesario y enfatizó que quienes resulten culpables deben asumir su responsabilidad.

Es así que, Laura Bozzo aseguró que el dinero recibido fue por una entrevista y no guarda vínculo con actividades ilegales. Rechazó conocer al testaferro involucrado y se mostró dispuesta a colaborar con la justicia. Mientras Andrés Hurtado enfrenta una investigación por lavado de activos, ella afirma estar tranquila y sin nada que temer.