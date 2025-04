Magaly responde sobre salida nocturna de su esposo Alfredo Zambrano ¿Tienen una crisis matrimonial?

La conductora de 'Magaly Tv La Firme' se ha convertido en una figura icónica de la televisión que está casada con el notario Alfredo Zambrano. Aunque lo vieron el fin de semana en un lugar nocturno mientras la 'urraca' estaba de viaje por la selva. Ahora, Medina salió a responder sobre esta salida de su esposo.

Magaly sobre salida nocturna de su esposo

La popular Magaly Medina acaba de cumplir años el pasado lunes realizando un viaje familiar y con amigos a la selva, lo que llamó la atención es que estaba sin su esposo. Luego se difundieron imágenes de Alfredo Zambrano en karaoke hasta la madrugada y un poco pasado de copas, que fue cuestionado por los conductores de 'Amor y Fuego'.

"¿Cuál escándalo y cuál revuelo? Yo no he visto ninguno. Parece que no vieron mi historia del día lunes que fue mi cumpleaños (...) No vi nada que pueda llamarse escándalo. Debe ser uno de los sueños de mis odiadores (...) Que el público saque sus conclusiones", expresó para el diario de Infobae.

Alfredo Zambrano en karaoke sin la 'urraca'

Según reveló el programa de 'Amor y Fuego', el esposo de Magaly Medina brilló por su ausencia en el viaje de la conductora a la selva por su cumpleaños. Sus cámaras estuvieron atrás del notario y lo captaron con Carlos Canales, alcalde de Miraflores, en el 'Pub Karaoke' en El Polo que sería el mismo centro nocturno que promocionaba 'Chibolín' como suyo.

En el programa de espectáculos, revelaron que fue cerca de las 2:00 a.m. que salió de este lugar nocturno y según los reporteros del programa, el notario se encontraba un poco pasado de copas. Incluso, trataron de buscar su declaración de por qué no acompañó a su esposa por su cumpleaños y no contestó.

"Celebrando el cumpleaños de su esposa, sin su esposa", le dice el reportero y Zambrano responde: "¿Ah? ¿Por qué?". Finalmente, antes de arrancar el auto, le vuelve a preguntar: "¿Por qué no viajó con su esposa Magaly?".

Frente a esto, se empezó a rumorear sobre una posible crisis debido a que Alfredo Zambrano no viajó con Magaly Medina por su cumpleaños. Esto fue negado por completo, ya que la popular 'urraca' expresó que no vio nada de malo en las imágenes y que todo estaría bien en su matrimonio. Además de que estas especulaciones son solo lo que sus detractores quieren hacer creer.