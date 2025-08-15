Metiche destruye a Paolo Guerrero por tras nueva lesión: "Tanta celebración le fregó el esguince"

Kurt Villavicencio cuestionó duramente a Paolo Guerrero, tras su más reciente lesión durante un partido de Alianza Lima contra U. Católica de Ecuador. El conductor de televisión se preguntó cómo es posible que el futbolista se haya lesionado, si hace unos días estaba bailando en el cumpleaños de su novia Ana Paula Consorte.

Metiche destruye a Paolo Guerrero

Kurt, también conocido como Metiche, se tomó varios minutos de su programa Todo se filtra para indicar que le parecía peculiar que Paolo Guerrero se haya lesionado justo después de volver de un descanso médico, en el que se le vio festejando el cumpleaños de su novia en varias oportunidades.

Recordemos que Paolo no solo festejó una vez junto a Ana Paula, sino dos: primero en Brasil y luego en Perú. Kurt dejó entrever que el movimiento y la fiesta habrían provocado que Paolo no se recupere para defender la camiseta blanquiazul.

"Lo único que puedo decir es que en el pre-cumple de Ana Paula, primero en Brasil y luego acá en Perú, tú el único paso que hacías era esto (hace un gesto), porque baila peor que yo. Tanta celebración, tanto alboroto, y por ese saltito terminó fregándose el esguince Paolo Guerrero", dijo.

Metiche lanza misil contra Paolo Guerrero

En esa misma línea, hizo un llamado a Alianza Lima, preguntándoles si la lesión de Paolo no les afecta, ya que están en una fase crítica en la Copa Libertadores 2025. Kurt también destacó que Paolo ni siquiera pudo terminar de jugar en el primer tiempo.

"Bailó tanto que se lesionó antes de que termine el primer tiempo del partido. Pero como tiene tanta plata Paolo Guerrero, puede lesionarse toda la vida si quiere. ¿A Alianza Lima le favorece que en 4 partidos importantes no esté Paolo? Estaba supuestamente descansando, pero lo hemos visto bailando", agregó.

Finalmente, envió un mensaje directamente hacia Paolo Guerrero, cuestionando su profesionalismo en el fútbol.

"Si estás lesionado, acompañas a tu pareja, pero no te pones a bailar. Bien fresco para estar lesionado y ponerse a bailar en el cumple de la novia, ¿no? Vas y te sientas, haces la finta siquiera", concluyó.

De esta manera, Kurt Villavicencio puso en duda el compromiso profesional de Paolo Guerrero, señalando que sus celebraciones pudieron afectar su recuperación. Para el conductor, el delantero debería priorizar su estado físico y el rendimiento con Alianza Lima en una etapa crucial de la Copa Libertadores 2025.