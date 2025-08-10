Flor Ortola sobre su ampay con el futbolista de Alianza Lima, Pablo Ceppelini: "Tenemos amigos en común"

Hace unos días el volante uruguayo de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, fue captado en una discoteca de Barranco junto a la modelo argentina Flor Ortola; sin embargo, la noche terminó inesperadamente cuando el futbolista se retiró con otra mujer, lo que generó rumores que Ortola decidió aclarar con su versión de los hechos.

Flor Ortola aclara su ampay con Pablo Ceppelini

En una entrevista para Trome, Flor Ortola explicó que no llegó al local con Ceppelini, sino que coincidieron debido a su labor en la discoteca. Según la modelo, vendió un box al futbolista, lo acompañó hasta allí y permaneció en el lugar porque tenían amigos en común, entre ellos la mujer con la que él terminó saliendo.

"No, cómo me van a atrasar. Gracias a Dios grabaron todo, sino hubiera sido mi palabra contra los inventos. Yo trabajo en una discoteca, vendí el box, lo ayudé. Entramos, lo acompañé hasta el box y me quedé porque tenemos amigos en común, dentro de esas amigas está la chica con la que salió. No tengo nada con él en lo absoluto, no hay 'atraso' de nada porque somos todos amigos", aseguró la modelo.

La argentina también fue consultada sobre si otros futbolistas le habían escrito alguna vez. Aunque no dio nombres, mencionó que recibe mensajes de hombres de distintos ámbitos, pero que no le interesa involucrarse con personas comprometidas.

"No solo futbolistas, me escriben hombres de todos los rubros, empresarios, de la farándula, del medio, con novia, casado, soltero, todo lo que te imaginas, pero nadie me interesa, mucho menos si tienen una relación. Siempre estaré del lado de una mujer, jamás me podría meter si está comprometido, qué asco", enfatizó.

Flor Ortola sobre el regreso de Onelia y Mario Irivarren

Hace unos días en una entrevista de 'Todo se filtra', Flor Ortola comentó nuevamente sobre la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren tras ser captados regresando juntos de un viaje. Como se recuerda, la amiga íntima de Alejandra Baigorria y Vania Bludau ha atacado a la joven odontóloga tildándola de hacerse la víctima.

Ahora, tras el posible reconciliación de la expareja tras el escándalo de la boda de la 'gringa de Gamarra', no dudó en comentar. Flor Ortola agrega que era obvio que retomarían su romance ya que la razones de su separación no fue nada grave.

"Era obvio que en algún momento quizás podían regresar porque no había pasado nada tan grave. Para mí, ella se excedió en decir que se sintió humillada porque ahora es presa de sus palabras y le toca guardárselo. Chicos disfrútense, cómanse, los que pueden y los que se enamoran, bienvenido sea", señaló al programa de TV.

Flor Ortola dejó en claro que su encuentro con Pablo Ceppelini no tuvo un trasfondo romántico y que todo se trató de una coincidencia laboral. Además, reafirmó su postura de no involucrarse con hombres comprometidos y aprovechó para lanzar una opinión directa sobre la reconciliación de Onelia Molina y Mario Irivarren.