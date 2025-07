¿Indirecta para Onelia Molina? Vania Bludau da lecciones de amor: "De verdad necesitas ayuda"

El reencuentro entre Vania Bludau y Mario Irivarren ha remecido en la farándula dando por terminado la relación del chico reality con Onelia Molina hace tres meses. Aunque la mejor amiga de Alejandra Baigorria afirmó que tiene bloqueado a su ex, el día de ayer confirmó que le escribió y ahora se ha animado a contar con detalles el mensaje

En entrevista exclusiva con el programa "Ponte en la cola", Vania Bludau mostró el mensaje privado que le envió a Mario Irivarren luego de los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos. La modelo explicó que lo hizo para deslindar responsabilidades ante las versiones que la señalaban como causante de la separación entre el chico reality y Onelia Molina.

"Mario, te escribe Vania. Solo quiero decirte esto con respeto y paz. Entiendo que no quieres hablar con la prensa, pero me están dejando como si yo fuera la causa de tu ruptura y eso no es verdad. Y me parece injusto que después de todo lo que hemos vivido tú y yo me vuelvan a meter en algo que no me pertenece. Te pido aclares lo necesario porque yo ya cerré ese capítulo hace años. Yo seguiré respondiendo diciendo que no tengo nada que ver mientras que tu flaca o ex flaca sigue con el plan de víctima culpándome por existir". Cabe resaltar que Vania nunca recibió una respuesta de Mario.