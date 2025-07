Dilbert Aguilar reaparece tras ruptura con Jhazmín Gutarra: "Estoy bien con mi familia"

Hace unos meses, Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra estuvieron en medio de la polémica luego de que se filtrara supuestas infidelidades de la joven cantante. Es así como ahora, la madre de su hija salió a revelar que están separados y el artista sale a declarar.

Dilbert Aguilar sale a responder

Durante una entrevista en el programa 'América Espectáculos', Dilbert Aguilar llegó con su agrupación La Tribu para presentarse con sus canciones. Aunque, también estuvo respondiendo algunas preguntas donde menciona que está bien con su familia y revela la razón por la cual la madre de su hija, Jhazmín Gutarra, no estaría trabajando en el grupo como cantante.

"Estoy bien con mi familia, estoy bien con mi salud, estoy bien con el trabajo. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Estoy contento (...) Ella no está trabajando en la orquesta porque mi niña está en exámenes, entonces ella debe estar ahí. Y otra razón es por lo mediático que pasó, la estoy cuidando, pero dentro de poco tiene que retomar la música", expresó revelando que Gutarra regresaría a la música.

Jhazmín Gutarra anuncia separación

La tarde de ayer, la joven hizo una transmisión en vivo en TikTok y varias personas le preguntaban por su relación con el cantante. Sin embargo, fue una persona en especial a quien ella decidió responder. "¿Te separaste?", le preguntaron, y ella respondió directamente: "Sí, amiguita".

Las críticas no tardaron en llegar, ya que muchas personas empezaron a tildarla de infiel, mezquina y fría. Además, hicieron alusión a la pasada relación del padre de su hija. "Dilbert mejor se hubiera quedado con Claudia, es más linda y leal, sobre todo", le comentaron.

No obstante, Jhazmín no se quedó callada, y aseguró que no ha sido fácil sobrellevar el acoso mediático que vive en estos últimos tiempos. Además, la reportera de América Hoy se comunicó con Jhazmín, y ella confirmó su ruptura.

"Sí, pero no tengo nada que opinar al respecto. Cada uno está enfocado en sus cosas, no quiero dar más detalles porque ya me ha perjudicado bastante", indicó.

Es así como Jhazmín Gutarra afirma que habría terminado su relación amorosa con Dilbert Aguilar, pero ahora el cantante ha salido a aclarar que su familia está bien. Además, que la madre de su hija está detrás de su pequeña y muy pronto podrá regresar a los escenarios, ya que es su pasión y gran talento musical.