¡Se achoró! Ale Venturo explota por comentarios en live con el 'Gato' Cuba: "Me encanta bloquear"

Ale Venturo hizo un live en TikTok con Rodrigo Cuba, pero no se aguantó y se le fue con todo a los usuarios que la criticaron. La rubia, fiel a su estilo directo, dejó en claro que en sus redes manda ella y decidió tomar una radical decisión.

Ale Venturo estalla por comentarios malintencionados en live

Ale Venturo vuelve a estar en boca de todos. Esta vez, la empresaria sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo junto a su pareja Rodrigo 'Gato' Cuba, donde no dudó en responder con todo a quienes la criticaban. ¡Y lo hizo sin filtros!

Desde que retomaron su relación, Ale y el futbolista se muestran más enamorados que nunca. Aparecen juntos en redes sociales, graban videos para TikTok y hasta hacen transmisiones en vivo, como la que protagonizaron comiendo ceviche.

"Me ha provocado un pancito con pejerrey", dijo Ale mientras probaba su plato. Rodrigo, entre risas, le contestó: "No, eso no". La pareja se mostraba divertida y cariñosa, dejando ver su buena química.

Ale se luce con el 'Gato' en TikTok. En medio del live, Ale leyó un comentario en referencia a las cejas de Rodrigo y no dudo en tocarlo en vivo.

"Buenas cejitas", leyó Ale y se acercó a Rodrigo para peinarle las cejas con los dedos. "¿Qué haces?", le preguntó sorprendido. Ella, sin dejar de sonreír, respondió: "Para hacerte así".

Todo iba bien hasta que comenzaron a aparecer comentarios ofensivos. Algunos usuarios escribieron cosas como "la incondicional" y "cachuda", lo que hizo que la empresaria se molestara y estallara frente a todos. Ale no se guardó nada y lanzó tremendo mensaje en pleno live, dejando clara su posición.

"Oigan, a los que no leemos. No entienden que no vamos a leer la huevd que hablan, lo que dicen. A los malos, a las malas personas. Voy a ir bloqueando acá. ¿Bloquear? Sí. No dejan que coma tranquila... Me encanta bloquear, me encanta. Amo bloquear, porque son mis redes", expresó con firmeza.

@ameg_pe 09.07.25 | Ale Venturo se achora con usuarios que la critican por regresar con Rodrigo Cuba. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Incluso, por un momento, el mismo Rodrigo Cuba intentó intervenir buscando algo que dijo Geraldine, pero Ale lo cortó de inmediato.

"No leas pues", le dijo. Él trató de explicar: "Estaba buscando que Geraldine dijo que...", y ella le aclaró rápido: "No, tú no. A la chica que estaba hablando sonseras".

Tiene carácter y lo deja claro

No es la primera vez que Ale demuestra que no le tiembla la mano para responder. Esta vez, dejó claro que nadie entra a su cuenta a insultarla sin recibir respuesta. Rodrigo Cuba, por su parte, se mantuvo tranquilo mientras su pareja ponía orden en el live.

Aunque algunos criticaron su actitud, otros la aplaudieron por defenderse y no dejar que el hate la afecte. Lo cierto es que Ale y el 'Gato' siguen más unidos que nunca, y no dudan en compartir sus momentos en pareja, aunque tengan que lidiar con comentarios malintencionados.

Por ahora, Ale Venturo deja claro que está firme con su relación tras la reconciliación con Rodrigo Cuba y no piensa aguantar faltas de respeto. ¡Ella pone las reglas en sus redes!