Carlos Zambrano sobre el conflicto entre Christian Cueva y Pamela López: "Me da pena por sus hijos"

El defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, fue uno de los invitados al evento de lanzamiento del nuevo podcast de Israel Dreyfus, Lucía Oxenford y Giancarlo Cossio. Durante su paso por la alfombra roja, el popular 'Kaiser' fue abordado por las cámaras de "Amor y Fuego", que aprovecharon para consultarle sobre diversos temas, entre ellos el conflicto mediático entre su amigo Christian Cueva y Pamela López.

Carlos Zambrano no esquivó las preguntas sobre Christian Cueva, con quien mantiene una estrecha relación de amistad. Al ser consultado por el escándalo del futbolista con su exesposa, Pamela López, el defensor mostró una postura crítica frente a la constante exposición mediática de la expareja, enfatizando el impacto que tiene en los menores de edad.

"Es un tema muy delicado, es un amigo mío, que lo considero, y que se siga tocando ese tema le hace daño a los niños. Christian hoy en día y su ex, de verdad, me da igual. Yo conozco a sus hijos y me da pena por ellos, no por los dos, porque están grandes y saben lo que están haciendo bien y mal", expresó con firmeza.