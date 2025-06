Christian Cueva arremete contra 'América Hoy' tras entrevista al presidente de Emelec: "Hay límites y se están pasando"

Christian Cueva volvió a generar polémica no solo tras su fichaje por Emelec. Días después de su debut, el programa 'América Hoy' abordó no solo su juego, sino también su relación con Pamela López durante una entrevista con el presidente del club que derivó en preguntas personales. Ante esto Cueva no se quedó callado y respondió con firmeza, mostrando su molestia.

Christian Cueva arremete contra 'América Hoy'

Durante su participación en el pódcast 'Denganche', Cueva rompió su silencio y expresó su molestia contra el programa conducido por Ethel Pozo y producido por Gisela Valcárcel. El volante dejó claro que está dispuesto a tomar acciones si se siguen vulnerando ciertos límites:

"Hablan cosas sin conocimiento se están aprovechando muchos, porque dicen no van a salir a responder pero ojo hay muchos límites en la vida y si hay que actuar legalmente voy actuar e igual mi pareja porque ya son dos años hablando de mi persona. Estoy por Ecuador llamando al presidente, ya no jodan, sé que soy titular pero déjenme vivir mi vida", dijo Cueva.

Christian Cueva también aprovechó para dirigirse directamente a Gisela Valcárcel, dejando ver su desconcierto ante el contenido que su programa emite sobre él. Si bien dijo admirarla, cuestionó que se promueva una narrativa que, según él, carece de fundamentos. Finalmente, pidió respeto por su entorno familiar:

"Me sorprende mucho porque tengo admiración por Gisela y está teniendo un programa donde está su hija y otras personas que no conozco... pero ya está, basta. Yo ya estoy cansado de que toda la vida tratan de defender algo sin conocimiento porque eso les va a vender. El mundo da vueltas, así que por favor, lo único que pido es que me dejen vivir en paz: a mi mujer (Franco), a mis hijos, a mis padres", agregó.

Christian Cueva arremete contra programa "América Hoy" pic.twitter.com/qQkKVaXQ8W — VAMN (@VictorAlfr33625) June 25, 2025

Pamela Franco sobre el debut de Cueva

Pamela Franco declaró para las cámaras de 'Amor y Fuego', luego del debut de Christian Cueva en su nuevo equipo, Emelec de Ecuador. La cumbiambera indicó que siempre le brindará su apoyo al futbolista, pero aclaró que ella también tiene que continuar trabajando.

"Siempre lo mejor, apoyándolo en lo suyo, que siga avanzando, y yo también tengo que seguir en lo mío", comentó con firmeza.

Ante la pregunta sobre un eventual viaje para verlo jugar en vivo, Franco respondió con cautela, sin confirmar pero tampoco negarlo:

"Si se da la oportunidad, bacán", expresó. Cabe recordar que durante la estadía de Cueva en Cienciano, Pamela lo acompañó en varias ocasiones desde las tribunas del estadio.

Christian Cueva ha dejado claro que su paciencia tiene límites y que no permitirá que los medios continúen entrometiéndose en su vida privada sin fundamentos. Mientras tanto, Pamela Franco mantiene una postura conciliadora y de apoyo. Ambos, pese a la exposición mediática, parecen enfocados en sus respectivos caminos profesionales.