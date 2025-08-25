RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Maju Mantilla es captada aparentemente acongojada tras su separación de Gustavo Salcedo

Un programa de espectáculos captó a Maju Mantilla el último fin de semana aparentemente acongojada acompañando a su pequeño hijo.

Maju Mantilla es captada aparentemente acongojada tras su separación de Gustavo Salcedo (Composición Karibeña)
25/08/2025

Hace unos días, Gustavo Salcedo anunció que estaba separado de Maju Mantilla y aparentemente hace unos meses. Esto tomó de sorpresa a todos sus seguidores porque siempre viajaban juntos hasta hace poco, y ahora la exreina de belleza fue captada aparentemente acongojada en el parque antes de dar sus declaraciones hoy en TV. 

Maju Mantilla captada tras su separación

El programa de 'Amor y Fuego' captó a la modelo Maju Mantilla en un parque el último sábado 23 de agosto. La conductora de TV salió para acompañar a su hijo, quien estaba jugando en el parque. Aunque la aún esposa de Gustavo Salcedo usó un gorro y bastante abrigada, los reporteros notaron que era ella, pero al verla con su pequeño hijo decidieron no acercarse a entrevistarla. 

Durante las imágenes se puede ver cómo la exreina de belleza se encontraba conversando en el celular, pero sin perder de vista a su hijo. Así mismo, momentos después se le ve limpiándose el rostro y aparentemente muy pensativa, ya que alza la mirada hacia el cielo.

La reportera del programa de espectáculos observa que ve a una señora acercándose a la modelo, con quien conversa un largo rato y cree que estaría dándole algunos consejos, pero se desconoce totalmente. Luego, Maju Mantilla se marcha del parque junto a su pequeño. 

¿Qué dijo del fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo?

Desde que Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio, Maju Mantilla no apareció en su programa de TV hasta hoy lunes 25 de agosto. La exreina de belleza dejó en claro que no desea especulaciones que se han viralizado en las redes sociales y que no hablará de sus temas personales, manteniendo su vida privada de su familia

"Yo quiero aprovechar este momento esta mañana para saludarlos pero también para decirles que estos días para mí han sido días complicados para mi familia, para mí. Esto se suma que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre y me ha caracterizado yo voy a resolver y afrontar mis problemas de forma privada sin exponerlos", expresó la modelo.

De esta manera, la exreina de belleza ha decidido no hablar de su vida privada tras el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo, así mismo el exdeportista expresó que no desea rumores falsos viralizándose. Maju Mantilla no ha querido dar declaraciones, pero las cámaras de 'Amor y Fuego' la captaron el último fin de semana aparentemente acongojada y muy pensativa. 

