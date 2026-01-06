Antonio Pavón recibe emotiva serenata de su hijo y Joi Sánchez: "Por más aventuras juntos"

Antonio Pavón vivió un cumpleaños muy especial. El torero celebró sus 44 años este 6 de enero en España, país donde vive desde hace varios años, y fue sorprendido por su pareja Joi Sánchez y su hijo Antoñito con una emotiva serenata.

Antonio Pavón celebra su cumpleaños con emotiva serenata

Antonio Pavón celebró sus 44 años este 6 de enero en España y fue sorprendido por su pareja, Joi Sánchez, y su hijo Antoñito con una emotiva serenata. La celebración se realizó en un ambiente familiar y relajado, rodeado de amigos cercanos y seres queridos. El momento que más llamó la atención fue cuando aparecieron los mariachis, dando paso a una escena llena de música, abrazos y sonrisas.

Joi Sánchez fue la encargada de compartir el especial momento en sus redes sociales. En el video se ve a Antonio Pavón disfrutando de la serenata mientras los asistentes aplauden y acompañan la canción con alegría.

Junto a las imágenes, la modelo peruana le dedicó un mensaje directo y lleno de cariño: "Feliz cumpleaños, mi amor, por muchas más aventuras juntos".

El detalle no pasó desapercibido para los seguidores del torero, quienes destacaron el gesto de su pareja y el ambiente de unión que se vivió durante la celebración. Para muchos, fue una muestra clara del buen momento personal que atraviesa Pavón.

En las imágenes también se aprecia a su hijo Antoñito, de 12 años, participando activamente de la sorpresa. El menor no solo estuvo presente, sino que se animó a bailar durante la serenata y compartió el momento con la novia de su padre, lo que fue bien visto por los usuarios.

Una celebración en familia

La reunión se habría realizado en el exterior de un restaurante en España, donde Antonio Pavón compartió con su pareja, su hijo y su hermana, además de otros familiares y amigos. El ambiente fue completamente festivo, con risas, música y aplausos que acompañaron la velada.

Antoñito, hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas, fue uno de los protagonistas del cumpleaños. Su presencia y cercanía con la actual pareja del torero generó comentarios positivos en redes, donde muchos resaltaron la buena relación familiar.

Tras difundirse el video, los mensajes de cariño no se hicieron esperar. Usuarios le desearon lo mejor al cumpleañero y destacaron su rol como padre.

"Que sigas cumpliendo con esa alegría que te caracteriza", "Eres un gran y maravilloso ser humano y padre", "Que sigas sumando vida rodeado de esa familia tan bonita que formáis", comentaron internautas.

En conclusión, Antonio Pavón inició un nuevo año de vida rodeado de amor, familia y detalles que no pasaron desapercibidos. El español recibió una emotiva serenata de su pareja Joi Sánchez y su hijo Antoñito. Su cumpleaños dejó en evidencia que atraviesa una etapa tranquila y cercana a los suyos, algo que sus seguidores no dudaron en celebrar junto a él.