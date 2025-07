Antonio Pavón confiesa que su pareja Joi lo mantuvo y hasta pagó la pensión de su hijo: "No tenía nada"

Antonio Pavón dejó en shock a muchos al revelar en "El Valor de la Verdad" que cuando pasó una dura crisis económica, su actual pareja, Joi Sánchez, fue quien lo mantuvo. Antonio se había quedado sin trabajo y sin dinero, por lo que Joi incluso pagó la pensión de su hijo con Sheyla Rojas.

Beto Ortiz, conductor del programa, fue directo y le preguntó: "Antonio, ¿te mantuvo tu actual pareja?". El español no dudó y respondió: "Sí" . Su respuesta salió que era "Verdad".

Joi le pagaba hasta la pensión de su hijo. Luego, Beto le pidió a Joi que diera su versión de lo que vivieron juntos en esa etapa complicada. Ella reveló que Antonio quedó en bancarrota y que ella asumió muchas responsabilidades por él.

"Antonio, como ya ha comentado, él pasó un proceso en su vida en la cual ya no trabajaba en televisión. Él y yo ya estábamos juntos y literalmente se quedó en bancarrota. O sea, Antonio, (pasó) de tenerlo todo a no tener nada, tener deudas y tener la responsabilidad de un hijo, pagarle la mensualidad a un hijo" , contó Joi.

La también modelo confesó que, gracias a su estabilidad económica en ese momento, ella fue quien pagó la pensión de Antoñito. hijo de Antonio y Sheyla Rojas.

Ante esta situación, Beto le preguntó a Antonio si se sintió mal por recibir ayuda económica de una mujer. Sin embargo, el español aclaró que no era un tema de orgullo, sino de necesidad.

"No, más que orgullo masculino o de una dama, había tocado fondo, Beto. No tenía nada. Entonces te agarras a un clavo ardiendo y lo que te queda es, si eres agradecido, no te queda otra cosa que agradecer, ¿no? De bien nacido es ser agradecido y conseguir chamba rápido", expresó el extorero.