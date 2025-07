Antonio Pavón sorprende al confesar que no se enamoró de Sheyla Rojas: "El amor lo conocí con Joi"

Antonio Pavón volvió a los titulares tras su paso por "El Valor de la Verdad", donde no se guardó nada. El torero español confesó que, aunque estuvo con Sheyla Rojas y tuvieron un hijo juntos, nunca llegó a enamorarse de ella; sin embargo, de su actual pareja, Joi Sánchez, sí.

El extorero español Antonio Pavón se confesó en "El Valor de la Verdad" y sorprendió a todos al decir que nunca estuvo enamorado de Sheyla Rojas, la madre de su hijo. Según contó, el verdadero amor lo conoció con su actual pareja, Joi Sánchez.

Luego de responder la pregunta 7, donde confesó que su pareja tiene las claves de sus cuentas de redes sociales, Pavón reveló:

"Empecé a sentir amor, empecé a sentir una cosa que no había sentido antes, jamás en mi vida y decidí dejar mi soltería" , refiriéndose a su actual pareja, Joi Sánchez.

¿Nunca amó a Sheyla? Beto Ortiz, como siempre, fue directo y le repreguntó si entonces no estuvo enamorado de Sheyla Rojas.

Pavón intentó justificarse diciendo: "Por ella sentía..." , pero el periodista lo cortó con humor: "No digas que algo muy especial" , desatando risas en el set.

El español no negó lo dicho y reafirmó sus sentimientos por Joi Sánchez, su actual pareja. Con ello dio a entender que no se enamoró de Sheyla Rojas, madre de su hijo.

"El amor lo conocí realmente, lo que no he sentido nunca antes ha sido con Joi" , declaró Antonio sin dudar.

Pavón dejó claro que su actual relación es muy distinta. Ahora sí siente que está enamorado de verdad y que no tiene nada que esconderle a su pareja.

"Y Joi tiene las claves de mi teléfono, de mis redes sociales, de mis cuentas del banco, de todo. Joy tiene las claves de mi corazón y de mi vida... No, no, pero se lo di voluntariamente. No fue obligado", comentó.