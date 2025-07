Antonio Pavón confiesa haber llorado por Sheyla Rojas tras serle infiel: "No volvió a ser lo mismo"

Antonio Pavón fue el último invitado en 'El Valor de la Verdad' y no tuvo reparos en abordar uno de los episodios más polémicos de su vida: la infidelidad a Sheyla Rojas. Durante su paso por el sillón rojo, el torero español no solo confirmó que traicionó a la madre de su hijo, sino que también reveló que lloró amargamente cuando le tocó vivir en carne propia una situación similar.

La participación de Antonio Pavón en el programa estuvo marcada por una pregunta que lo llevó a abrir su corazón: "¿Has llorado por Sheyla Rojas?" La respuesta fue afirmativa y el español relató que sus lágrimas llegaron luego de que, años atrás, lo expusieran públicamente bailando el popular 'trencito' con varias mujeres, lo que significó el fin de su relación con la exconductora de televisión.

"Con el paso de los años uno va madurando y dándole más importancia a las cosas. A mí me pagaron con la misma moneda. Recuerda que me pillaron con otras chicas bailando y desde ahí la relación no volvió a ser la misma", comentó.

El torero reconoció que cuando vivió una situación similar a la que él provocó, comprendió el verdadero peso de sus acciones. Cabe recordar que, tiempo después del escándalo protagonizado por Antonio Pavón, Sheyla Rojas fue vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi, lo que también generó gran revuelo en los medios.

Posteriormente, Beto Ortiz le consultó si se arrepentía de haber sido infiel, y su respuesta sorprendió a muchos. Antonio Pavón afirmó que no se arrepiente del todo, ya que considera que las experiencias vividas lo ayudaron a crecer como persona.

"Te pagan con la misma moneda. Empiezas a aprender que esas cosas no se deben hacer, pero no me arrepiento porque me ayudó a aterrizar", sostuvo con serenidad.