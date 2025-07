'Urraco' explota contra Patricio Parodi por audio de Onelia: "Que sea la última vez que me dices sonso"

El enfrentamiento entre el reportero de Magaly Medina, Jonathan Lara, y el chico reality Patricio Parodi sube de nivel. Todo comenzó por la difusión de un audio entre Onelia Molina y Piero Arenas, que causó revuelo en "Esto es guerra". Patricio acusó al 'urraco' de manipular la grabación para dejar mal a su compañera. Pero Lara no se quedó callado y le respondió con todo desde sus redes sociales.

Jonathan Lara, conocido como uno de los 'urracos' de Magaly Medina, como se les llama a los reporteros de su programa, le respondió sin pelos en la lengua a Patricio Parodi, luego de que este lo acusara en "Esto es Guerra" de manipular un audio para dañar la imagen de Onelia Molina. ¿El resultado? Un enfrentamiento con frases directas, acusaciones y un reto que aún no se cumple.

Patricio defiende a Onelia y lanza dardo. Todo comenzó cuando en "EEG" se tocó el tema del polémico audio entre Onelia Molina y Piero Arenas. Según Patricio Parodi, ese contenido fue malintencionado y se usó para perjudicar a su compañera de reality. Incluso acusó a Jonathan Lara de querer hacer show con el tema.

"Se hace el 'sonso', porque yo he leído las conversaciones. Onelia ha desmentido que Piero le haya preguntado eso. Si Onelia fuese una mentirosa, Jonathan Lara saca el video y lo sube a redes. Deja vender morbo para engañar al televidente y dañar la imagen de una mujer" , declaró molesto el popular 'Pato'.

El chico reality no dudó en retar al periodista a publicar el audio completo sin edición. Sus palabras causaron revuelo y encendieron la polémica en redes.

Jonathan Lara responde con todo. Fiel a su estilo directo, el reportero de "Magaly TV La Firme" no se quedó callado. A través de TikTok, Jonathan Lara negó haber manipulado el audio y aseguró que su único objetivo es informar, no hacer daño.

"Yo no vendo morbo, no engaño a la gente y tampoco le hago daño a nadie" , dijo el 'urraco', muy firme en su defensa.

Pero eso no fue todo. Jonathan Lara también le respondió con sarcasmo al insulto que le lanzó Patricio en televisión.

"Acá las cosas no son personales, en absoluto. Que tú te lo tomes de manera personal, es tu problema. Que sea la última vez que me dices sonso, porque me siento como tú", expresó entre risas.