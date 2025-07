Magaly arremete contra Patricio Parodi tras decir que promueve el morbo en TV: "Eres un payaso"

Tras las recientes vinculaciones con Onelia Molina, Patricio Parodi ha salido a afirmar que en varios medios de espectáculos se estaría promoviendo el morbo y llamó a que se sancionen. Ante esto, Magaly Medina no dudó en despotricar contra el chico reality recordándole su paso por Kick.

Magaly contra el 'Pato'

En su programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión no dudó en responder a las declaraciones de Patricio Parodi en su programa 'Esto es Guerra' pidiendo que se sancione el morbo en los programas de TV. Es así como la 'urraca' le recordó las acciones que hacía el 'Pato' en la plataforma de Kick que fueron muy cuestionadas ya que aparecía con bebidas alcohólicas y mujeres.

"El 'Pato' que veíamos en Kick apretando, manoseando, grotesco, vulgar hasta que lo llamaron de 'Esto es Guerra' tuvo que cerrar el Kick, que tampoco digamos que era un gran éxito. Ahora resulta que se ha convertido en el patrón de la moral y las buenas costumbres de esta ciudad. Ahora dice 'oh, el morbo, me santifico Dios no puede ser, mucho morbo en la televisión por favor sancionen'... empezarían por tu programa y lo desaparecerían", expresó.

Luego, Magaly Medina agrega que las personas que se encuentran en los espectáculos están para entretener a la gente y lo llama circo. Después de eso, llama 'payaso' a Patricio Parodi debido al show que siempre realiza en el reality.

"Los que estamos acá somos unos payasitos para que la gente se entretenga y tú (Patricio Parodi) eres un payaso de un circo y no se ha dado cuenta todavía que tienes la nariz bien roja y estás bien pintado", añadió.

Patricio Parodi detesta a la prensa de espectáculos

Durante la emisión de 'Esto es Guerra', Patricio lanzó duros comentarios sobre cómo algunos programas no cuentan siempre la verdad solo por generar polémica con los artistas. Es así como el chico reality no dudó en despotricar afirmando que los respeta, pero no comparte lo que hacen.

"Siempre mostré mi rechazo a la prensa de espectáculos, no todos porque hay prensa que hace bien su trabajo, que no miente para jalar vistas (...) Los detesto a todos. No comparto su trabajo, los respeto, pero no lo comparto. Hay mucha gente de espectáculos que vende mucho morbo (...) Demandas por difamación quedan en el aire", expresó.

Es así como Magaly Medina no está de acuerdo con las declaraciones de Patricio Parodi sobre medio de espectáculos promoviendo el morbo y le recuerda que actúo de manera inapropiada en su cuenta de Kick.