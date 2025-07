¿Raúl Romero en "Esto es Guerra"? Presentador aclara si será el nuevo conductor del reality

Raúl Romero rompió su silencio y habló por primera vez sobre los rumores que lo vinculan con el reality "Esto es Guerra". ¿Lo veremos gritando "¡Punto para los guerreros!"? En una entrevista para "Magaly TV La Firme", respondió si lo llamaron para conducir el programa.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Raúl Romero decidió contar su verdad sobre su posible ingreso a "Esto es Guerra". Durante la charla, la periodista fue directa y le preguntó si le habían ofrecido ser el nuevo conductor del reality.

"¿Alguna vez, por ejemplo, te han propuesto, porque yo veo que les falta un buen conductor ahí, en 'Esto es Guerra'? Si te proponen como invitado, ven a conducir unos meses, ¿aceptarías?", consultó Magaly. "Mira, eh, me han llamado como guerrero", bromeó Raúl ocasionando risas en el set. Pero luego se sinceró: "No, no me lo han propuesto".