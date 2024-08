Raúl Romero aplaude el éxito de 'Hablando Huev*das' en el Madison Square: "Maravilloso"

Raúl Romero, el querido exconductor de televisión y cantante, se llevó una gran sorpresa durante su participación en el podcast 'Ouke'. En medio de la entrevista, Raúl se enteró en vivo de que Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes de 'Hablando Huevadas', lograron llenar el emblemático Madison Square Garden en Nueva York, alcanzando un sold out que pocos peruanos han conseguido.

El cantante y exconductor Raúl Romero fue el invitado especial en el podcast 'Ouke' el pasado 13 de agosto. Durante la entrevista, Romero se enteró en vivo de que los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron un sold out en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Al conocer la noticia, Raúl Romero no pudo evitar mostrar su asombro y felicidad por los comediantes.

"No te creo, qué maravilloso" , dijo emocionado. Acto seguido, expresó su admiración por el logro de Luna y Mendoza, calificándolo como algo digno de aplaudir. "Eso es para aplaudir, no sé si otro artista peruano haya logrado eso" , añadió el exconductor de 'Habacilar' con mucho entusiasmo.

Este reconocimiento de Raúl Romero refleja la magnitud del éxito que ha alcanzado 'Hablando Huevadas'. Jorge y Ricardo han logrado posicionar su humor irreverente en un escenario internacional tan importante como el Madison Square Garden, algo que pocos imaginaron posible.

El humor de hoy ha cambiado. Durante la conversación en el podcast, Romero también reflexionó sobre cómo ha cambiado el humor con el paso del tiempo. Admitió que ahora hay que ser más cuidadoso con las bromas, sobre todo porque los tiempos han cambiado y las personas son más sensibles a ciertos temas.

Romero también recordó que, aunque el humorista tiene la responsabilidad de hacer reír, también debe respetar los límites del otro.

"Si el otro no lo acepta bien, no lo hagas. Y si lo acepta mal, no debiste decirlo y ya está", dijo, reconociendo que hoy en día es importante medir las palabras para evitar malentendidos.