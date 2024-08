Magaly Medina expone que pasaje de 'HH' a Nueva York era falso: "Me tomaron el pelo"

Durante su programa "Magaly TV La Firme", la conductora Magaly Medina contó cómo fue víctima de una travesura de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los populares comediantes de 'Hablando Huevadas'. El dúo le envió un supuesto boleto de avión para asistir a su show en el Madison Square Garden, pero todo resultó ser una elaborada broma.

"Me mandaron mis flores amarillas y mi entrada con código QR para ir a Nueva York a sentarme a verlos. Y dije: 'oh, mis ahijados, ¿cómo me quieren?'", relató Magaly emocionada. Sin embargo, esa emoción se convirtió en sorpresa cuando revisó con más detalle el pasaje.