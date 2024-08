Jorge Luna y Ricardo Mendoza regalan pasaje a Magaly Medina para su show: "Momento histórico"

En el último programa de 'Magaly TV la Firme' la conductora fue sorprendida con un bonito detalle de parte de Jorge Luna y Ricardo Mendoza quienes estiman a la periodista e incluso ya la llaman madrina.

La reacción de la popular Magaly Medina fue insólita ya que no se esperaba este detalle del dúo de comediantes por lo que no dudó en dedicarle unos minutos de su programa para agradecer esta iniciativa de tenerla en primera fila de su show.

El día de ayer lunes 12 de agosto en pleno programa la conductora Magaly Medina fue sorprendida con un ramo de flores amarillas, fue su producción quién se le hizo llegar y revelaron que se trataba de un detalle de parte de Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Instantes previos la popular Urraca había recalcado que el show de los comediantes de 'Hablando huevadas' había agotado todas sus entradas ya que vienen creando una gran expectativa es Nueva York y es que no es sorpresa que este dúo siga cosechando éxitos no solamente en el Perú sino en todas partes del mundo.

Fue entonces cuándo Jorge y Ricardo no solamente le hicieron llegar a la conductora a un ramo de flores amarillas sino también una entrada gigante a su show en el Madison Square Garden, incluso llevaba su nombre y el QR oficial para su ingreso.

La conductora quedó atónita con tremendo detalle de sus ahijados, sin embargo, tuvo que confesar que lamentablemente no podrá presenciar uno de los más grandes shows de los cómicos peruanos.

Cabe resaltar que Medina ha sido una de las principales defensoras de Jorge Luna y Ricardo Mendoza asegurando que su contenido a pesar de no ser de agrado de muchas personas ha permitido que ambos toquen el éxito gracias a la preferencia de sus seguidores quienes lo siguen eligiendo hasta el día de hoy.

Hace tan solo unos días hizo un reclamo a Indecopi por no permitirle patentar su nombre artístico de 'Hablando huevadas' asegurando que es un vocabulario que maneja todos los peruanos.

Es así que Magaly Medina se ha vuelto en una de las personas favoritas de Jorge y Ricardo por su constante apoyo al talento peruano.

Durante su más reciente programa, Magaly Medina dedicó unas palabras de elogio para los comediantes peruanos Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes sorprendieron a todos anunciando que su próximo show será en el Madison Square Garden.

"Para algunos su humor puede ser insultante pero ellos lo hacen y han ganado público. A mí me emociona como si yo me fuera a presentar en el Madison Square Garden, yo me siento feliz por ellos, los aplaudo de pie, sé que van hacer un sold out". En ese sentido, la urraca invitó a todos los peruanos a asistir al evento, pues está convencida de que llenarán todo este lugar.