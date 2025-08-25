Randol Pastor revela que los hijos de Greissy Ortega lo llaman papá: "Me lo dicen desde el principio"

Greissy Ortega se volvió a presentar en El valor de la verdad y contó varios pasajes difíciles de su vida junto al padre de sus tres primeros hijos, Ítalo Villaseca. Además, indicó que actualmente mantiene una buena relación con su novio Randol Pastor y que sus hijos lo han aceptado, al punto de llamarlo papá desde hace varios meses.

Hijos de Greissy llaman papá a Randol Pastor

Según el relato de la hermana de Milena Zárate, sus tres hijos mayores no querían quedarse con su padre en Estados Unidos, debido a los antecedentes de violencia que tenía. Sin embargo, señaló que al llegar a Perú lograron una buena relación con Randol y hasta lo reconocerían como figura paterna.

"Mi hija pasó por el psicólogo hace poco y a mi hijo le preguntaron con quién se siente protegido, y lo dibujó a él (Randol), a mí y a él le puso una estrella arriba", contó. Además, confesó que el pequeño reconoce a Randol como su padre.

Enseguida, Beto Ortiz se dirigió a Randol Pastor para preguntarle si efectivamente los hijos de Greissy lo llamaban papá, y él terminó por confesar que empezaron a hacerlo desde los primeros meses de la relación. También afirmó que comparte momentos muy bonitos con los pequeños.

"Me dice papá, pero en inglés. Al principio no lo hacían porque tenían temor por todo lo que había pasado, pero poco a poco fue fluyendo hasta que me lo dijeron", reveló Randol sobre el hijo mayor de Greissy.

Asimismo, indicó que los hijos de la colombiana han desarrollado un gran afecto por él, ya que lo abrazan y le dicen "Te amo, papá". Greissy respaldó esta versión y se mostró feliz de que sus hijos tengan una figura paterna a su lado.

Greissy le pagó a Ítalo para casarse

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Greissy confesó que le pagó 10 mil soles a Ítalo Villaseca para que se casara con ella en un matrimonio por conveniencia, con el fin de evitar que la sacaran de Perú. La colombiana relató cómo surgió esta propuesta:

"Nos conocimos por una amiga en común. Empezamos a salir y ya me habían dado la alerta de que podían sacar del Perú. Yo era una persona sola, no tenía hijos ni nada. Para eso mi amiga le dice: 'Ítalo, ¿te quieres casar con Greissy? Ella te va a pagar. Ya no tendría que trabajar porque ya puedes entrar a la televisión y hacerte un nombre famoso y lo que tú siempre has querido'", declaró.

La colombiana añadió que Villaseca incluso consultó con su familia antes de aceptar la propuesta. Además, reveló que no fue la primera vez que Villaseca le pidió dinero, recordando un episodio anterior donde le solicitó 5 mil soles para defenderla en televisión.

Es así que, la confesión de Greissy Ortega dejó en claro que sus hijos han encontrado en Randol Pastor un apoyo emocional importante. La colombiana expresó su alegría al ver cómo los pequeños lo reconocen como figura paterna, resaltando la estabilidad familiar que ahora disfruta.