César BK se incomoda en plena entrevista por preguntas de Leslie Shaw: "No tengo nada que ver con ella"

El cantante César Bk, se convirtió en noticia luego de protagonizar un tenso momento en televisión. Durante una entrevista en el programa 'Todo se Filtra', el artista mostró su incomodidad cuando lo interrogaron sobre la reciente polémica entre Leslie Shaw y Marisol. La situación escaló al punto de que César decidió abandonar el set.

César BK se molesta por preguntas sobre Leslie Shaw

César BK había acudido al programa para hablar de sus nuevos proyectos musicales; sin embargo, antes de iniciar la conversación, los conductores le mostraron una nota sobre la controversia que involucra a Leslie Shaw y a otros cantantes de la escena local. El artista, sorprendido por el giro en la entrevista, respondió con evasivas y recalcó que no quería referirse al tema.

"No entiendo qué tiene que ver Leslie Shaw conmigo. Yo hablé con Erika, la productora, que íbamos a hablar de mi carrera y de mis canciones. Yo respeto, ella puede decir lo que quiera, pero responderle sería rebajarme a hacer justo lo que quiere", señaló el cantante con evidente molestia.

A pesar de sus aclaraciones, el conductor Kurt Villavicencio insistió en que diera su opinión sobre la intérprete. Ante la presión, César BK reafirmó que no volvería a hablar de Shaw, pues en una ocasión anterior se arrepintió de hacerlo.

"Yo no tengo nada que ver con ella. Lo que hable esa persona me da igual. Una vez hablé enojado y terminé arrepintiéndome. Yo he venido a presentar mi canción, no a hablar de Leslie. No me interesa hablar de ella", comentó. Segundos después, visiblemente incómodo, el cantante decidió levantarse y retirarse del set, interrumpiendo la entrevista pactada.

Orgullo internacional: será parte de docuserie de Alejandro Sanz

Lejos de la polémica, César BK atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El cantante reveló hace unos días que su versión de "Corazón Partío", grabada junto a Jota Benz. , será incluida en el documental de Alejandro Sanz que prepara Netflix.

"Documental Alejandro Sanz - Netflix: Nos gustaría incluir alguna secuencia - unos segundos - del videoclip, donde César BK y Jota Benz versionan la canción de "Corazón Partío", para lo cual necesitamos su autorización", se puede leer en el mensaje que le llegó al cantante de manera personal.

A través de un video, el joven artista mostró cómo le dio la noticia a sus seres queridos y se emocionaron por él. Así mismo, dedicó un mensaje a sus seguidores por apoyarlo siempre y ahora, estará cumpliendo un gran sueño.

"Acaban de darme una de las mejores noticias para mi carrera, vamos a ser parte del documental de vida que le están haciendo a Alejandro Sanz para Netflix. Sin ustedes nada sería posible GRACIAS FAMILIA", expresó muy emocionado.

En conclusión, César BK se vio envuelto en una incómoda polémica durante su entrevista, la atención ahora está puesta en el gran salto que dará a nivel internacional. Su participación en la docuserie de Alejandro Sanz no solo lo posiciona en un espacio de relevancia, sino que también reafirma el crecimiento de su trayectoria.