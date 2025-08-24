¿Para Milena? Greissy Ortega sorprende con mensaje inesperado antes de 'EVDLV': "Sé mi verdad"

La polémica vuelve a rodear a Greissy Ortega. La colombiana regresará al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', donde asegura que hablará sin filtros sobre su tormentosa relación con Ítalo Villaseca, padre de sus hijos. En el avance del programa, la joven dejó en claro que esta vez no se guardará nada y un comentario que muchos interpretaron como un dardo hacia su hermana Milena Zárate.

Greissy lanza indirecta a su hermana Milena Zárate

Greissy ya había participado en el programa en 2016, pero ahora, según sus propias palabras, se encuentra en otra etapa de su vida. En el video promocional, la modelo explicó que decidió volver porque siente la necesidad de cerrar definitivamente un capítulo que le ha causado mucho dolor.

"Mi familia. La verdad es que ya estoy más tranquila, estoy más sobria de poder contar ya la realidad y cerrar el libro por última vez. Estoy super tranquila. Yo lo hago por mis hijos, para que ellos también tengan una tranquilidad y que sepan que su mamá es muy fuerte", aseguró la colombiana.

El reportero del programa también le preguntó si tenía algún mensaje para Milena Zárate, su hermana, o para quienes creen que su vida se ha convertido en un espectáculo. Frente a ello, Greissy fue contundente. Con esas palabras, dejó entrever que su paso por el programa no busca convencer a terceros, sino reafirmar su propia versión de lo sucedido con Ítalo Villaseca.:

"No les puedo decir nada a ellos, pero solamente yo creo en mí, y yo sé mi verdad. Es por ello que estoy acá".

El respaldo incondicional de Randol Pastor

La colombiana no enfrentará este episodio sola. Su actual pareja, Randol Pastor, la acompañó a la grabación y no dudó en mostrar su amor públicamente. El joven compartió su entusiasmo y respaldo frente a las cámaras.

"Hoy día voy a acompañar al amor de mi vida que es Ortega, la mamá de mi hijo. Se va a presentar en 'El valor de la verdad', va a estar muy, pero muy emocionante, siempre decirle que la amo mucho, que la apoyo en todas las cosas que ella hace y bueno, que le dé con todo", señaló emocionado.

Además, aseguró que confía plenamente en ella y que no hay nada que lo pueda sorprender. Con estas palabras, dejó en claro que su relación se mantiene sólida pese al pasado difícil de la modelo con Ítalo Villaseca.

"Yo sé todo su vida de mi amor y yo confío 100% en ella. No creo que nada me sorprenda", agregó.

En conclusión, el retorno de Greissy Ortega a 'El Valor de la Verdad' despierta gran expectativa entre el público, no solo por los detalles que dará sobre su antigua relación con Villaseca, sino también por las indirectas hacia su hermana Milena Zárate. Aunque los rumores y críticas siempre han acompañado a la colombiana, ella asegura estar en una etapa más madura y tranquila,